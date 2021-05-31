經濟

新iBond明起接受認購 券商送股票戲票 優惠勝銀行

【明報專訊】新一期iBond（通脹掛鈎債券）將於明天（6月1日）開始接受認購，綜合各家券商及銀行公布的認購優惠細節，券商明顯更積極搶客，招式五花百門，例如富途推出費用「10免」外，全新客戶認購ibond更可獲贈一股蘋果，傳統銀行則豁免部分服務收費，與過去相若。市場人士預計，由於通脹上升機會高，浮息較吸引，相信今次認購反應將十分熱烈。

明報記者 蕭嘉聰

券商當中，以耀才費用「11免」最多，亦有其他券商以電影禮券、紅酒等較新穎的優惠吸客，如英皇證券客戶在iBond發行後的一個月內交易達2次或以上，可獲贈2張英皇戲院電影禮券。

盈立新舊客戶認購iBond後則可獲贈一支紅酒；陸金所香港方面，指定日期內開設帳戶後認購iBond，可獲8%息率收益券及200元超市現金券。

信誠推102.8元保底回購價

信誠推出「保底回購計劃」，客戶可以「回購價」、即首日上市下午3時50分經濟通的加權平均價，向該行沽出獲分派股數，回購保底價為102.8元，以較高者得，例如獲分發4手iBond，以保底價計，扣除手續費及佣金仍可賺約1000元。

信誠證券聯席董事張智威表示，已有7628名客戶預訂iBond，認購金額約3億元，預計整體反應與去年相若，建議全家總動員認購，亦不需以現金認購，因坊間大多提供100%孖展及零利息優惠。

耀才：大部分客戶認購1至12手

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，過往認購ibond的客戶主要是以收息及長線投資為主，加上公平分配機制，並非多抽多中，很少客戶以孖展認購，大部分客人會以現金抽1至20手，涉資1萬至20萬元。

雖然iBond在本周二才會開始接受認購，但耀才已有客戶通知認購，暫涉及近4億元認購金額。

銀行普遍提供費用「5免」至「10免」不等，上商的新證券客戶可享有最多優惠，中銀香港（2388）則豁免認購費用。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，現時銀行同業拆息及存款息率均較上次iBond發行時低，市場亦無大型新股上市，加上發行金額有機會由150億元提升至最高200億元，通脹上升機會也較以往高，以浮息計收益率將會更吸引，相信今次認購反應亦會相當熱烈。

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