越秀服務 主打大灣區概念

撰文 盧嘉偉

近年物管股來港上市熱潮不退，惟剛剛掛牌的新希望服務（3658）表現一般，更曾「破發」，或令投資者對越秀招股呈觀望態度。但相較新希望服務，越秀服務至少規模較大。截至2020年底，集團在管面積達3264萬平方米（見表），幾乎為新希望的3倍，當然與一線物管股在管物業規模以億平方米計，仍有相當距離。在管項目達215個，96.1%物業於一線、新一線及二線城市。集團去年逾八成收入來自大灣區，正好迎合近年有關「大灣區」的投資主題。

逾八成收入來自大灣區

業績方面，集團去年收入按年升30%至11.68億元（人民幣，下同）；收入分佈方面，非商業物管（即包括住宅、公建物業及產業園等）增值收入佔集團去年收入69%，商業物管佔其餘31%。同期股東應佔溢利則按年升1.18倍至1.99億元。盈收增長加快，得益於集團在管面積規模按年升65%；同時，集團毛利率大幅擴張，由2019年的27.2%增加7.3個百分點，至34.5%。

毛利率擴張動力主要來非商業物管及增值業務，集團解釋2018、2019年期間物業管理服務毛利率相對較低，是源於集團主動投入更多成本以改善服務質素，加上前期投資如標準自動化管理系統的成效於去年開始體現，帶動非商業物業物管增值業務毛利率一下子由2019年的25%，增至去年的36.1%。但要留意，去年相關項目毛利率上升，亦受惠於地方政府為應對新冠疫情而頒布的監管利好政策、使社會保險的繳款獲寬減或免除、約2070萬元所致，有關因素屬單次出現，故今年毛利率要再現急促擴張機率較小。

非商業物業業務增長強勁，但商業物業物管業務的增長便較緩慢。過去3年度，商業物業佔集團在管面積比例分別為11.7%、10.7%及8.6%；毛利率則分別為34.4%、31.7%及30.8%，呈逐年下降趨勢。當中，商業運營及管理業務毛利率去年更下跌5個百分點至29.2%，集團解釋是其中一個項目的服務費用模式由酬金制改為包幹制，而包幹制毛利率遠低於酬金制所致。

母公司積極拓土儲 未來增長不成問題

與其他物管股相若，集團大部分收入來自控股股東越秀地產及其各自的合營企業、聯營企業。去年來自獨立第三方物管收益佔比僅大約一成。同時，不論非商業及商業項目，集團來自第三方物業的管理費水平，都較越秀系內物業為低。主要是外部住宅物業管理項目為保障性住房及老舊住宅小區項目，受制於中國政府的嚴格價格控制；商業物管部分，由於越秀系內物業大部分為廣州一線城市商業區物業，亦促成項目平均管理費較外部物業為高。

雖則集團來自第三方物業在管面積以至收入佔比仍較低，但其母公司越秀地產於近年積極拓展土儲，截至去年底，越秀地產擁有總土地儲備約2454萬平方米，分佈全國21個城市，足夠集團未來3至5年的開發所需，母公司土儲亦可視作為越秀服務未來業務的潛在增長動力。

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