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安本標準姚鴻耀：外資增持A股 大勢所趨

【明報專訊】港股上周向好，內地A股表現更加搶眼，滬深300指數勁升3.64%，滬深股通北向淨流入A股資金於周二達217億元人民幣，全周淨流入達468億元人民幣，分別創單日及單周歷史新高，反映外資熱烈追捧。安本標準投資管理中國股票投資主管姚鴻耀（圖）表示，MSCI新興市場指數日後有機會將A股佔比由4.9%大幅增加至24.5%，加上A股上市公司今明兩年盈利增長料理想，估值亦比全球股市吸引，A股中長線獲外資增持乃大勢所趨。

安本姚鴻耀表示，滬深股通北向淨流入A股資金上周二達217億元人民幣、創單日歷史新高固然備受關注，而其實自滬股通啟動以來，北向淨流入A股資金基本上大漲小回，至今累計已超過1.35萬億元人民幣。

A股市盈率較全球股市低

MSCI明晟於2018年6月1日開始將234隻A股納入其新興市場指數，是過去近3年外資以來滬深股通淨流入A股顯著增加的重要原因之一；雖然A股入摩最初觸發的被動基金資本流入不足200億美元，主要因為當時的納入因子（Inclusion Factor）僅2.5%，過去3年不同A股的納入因子已先後調高至10%及20%，姚鴻耀估計，隨着日後納入因子比例調高至100%，屆時內地A股佔MSCI新興市場的比重可由4.9%大幅增加至24.5%。

根據MSCI新興市場指數上月報告，該指數上月底市值達8.24萬億美元，而十大成分股中均沒有A股（見表1），《Money Monday》估計若日後A股佔該指數比重增至24.5%，很大機會有A股可以成為十大成分股，獲追蹤該指數的基金大舉買入。

 姚鴻耀認為，除了佔MSCI新興市場指數比重增加外，A股本身亦具備吸引資金流入的因素，例如MSCI中國A股指數今年及明年預測市盈率分別僅15.6倍及14.2倍，對比MSCI全球指數均屬偏低（見表2）；他表示，由於A股不少上市公司盈利質素頗高，估值應有上升空間。

看好中資股四大投資主題

MSCI新興市場指數4月報告中，將在香港、內地、美國以預託證券（ADR）方式上市的中資股均列為「中國股票」，原因相信是對機構投資者來說，上市地點並非最重要，只要貢獻大部分收入及盈利的主要營業地點位於中國，便屬中資股。在整體中資股方面，姚鴻耀目前看好以下四大投資主題：

（1）內需消費升級：優秀的公司能夠得益於疫情對工作及消費模式帶來的改變，包括雲計算、高質食品及飲料、網上安全及萬物到家的新興電子商貿；

（2）醫療消費升級：隨着內地人均可支配收入提升，將帶動醫療產品及服務的需求。旗下基金主要持有龍頭醫院、醫療器械及製藥研發平台股；

（3）保險需求上升：隨着增加人壽保險產品比例、減少理財產品比例，保險股的產品組合正在改善。由於現時內地人壽保險市場的滲透率仍然偏低，未來的保險費增長前景亮麗；

 （4）碳中和：全球主要國家已承諾向更「綠色」、更低碳的路徑進發，中國在這方面更屬領頭羊。再生能源、電池、電動車及相關基建都有光明的前景，尤其是當這些技術能發展至「電網平價」（Grid parity、即以這些環保能源發電的成本與傳統燃煤燃油成本一樣），便可改變遊戲規則（game-changing）。

看好A股 可買相關ETF

若讀者看好A股表現，《Money Monday》認為亦可留意相關交易所買賣基金（ETF），追蹤富時中國A50指數的安碩A50（2823）及南方A50（2822），以及追蹤滬深300指數的安碩滬深300（2846），上周每單位價格均向好。

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相關字詞﹕瑞銀中國策略主管劉鳴鏑 A股ETF 北向淨流入資金 MSCI新興市場指數 安本標準投資管理中國股票投資主管姚鴻耀

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