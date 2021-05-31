聯博可持續趨勢基金 一年回報逾五成

屬聯博亞太區責任投資委員會聯席主席的王耀維在是次專訪中表示，聯博向來重視ESG，旗下所有基金作投資決定時均會考慮ESG，當中「聯博－環球可持續趨勢基金」投資在全球多個產業中積極面對從聯合國可持續發展目標衍生出來的環境或社會導向可持續投資主題的上市公司，以達致長期資本增長。

據聯合國可持續發展目標 「由上而下」選股

「聯博－環球可持續趨勢基金」投資管理人既使用「由上而下」（top-down）的投資程序，參考聯合國可持續發展目標，識別全球最有吸引力的證券，使之適用於可持續投資主題；也使用「由下而上」（bottom-up）的方法分析個別公司所面對的ESG，以及預期盈利增長、估值和公司管理層質素等。記者翻查該基金4月報告，過去一年該基金回報高達55.37%，可見在疫情爆發後的新世界，注重可持續發展，也可取得理想的投資回報。

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