聯博王耀維：中長期看好中美科技龍頭股港樓

明報記者 葉創成

今期是《Money Monday》第300期，由第一期出版至今近6年，美股納指及本港樓價表現均遠遠跑贏恒指，港股中以騰訊（0700）這隻中資科網龍頭股股價期內勁升數倍最搶眼，可見看準一些長期增長趨勢對投資的重要。今期封面故事專訪的美資基金公司聯博高層王耀維在美國出生，僅6星期大便隨父母回流本港，在港讀完小學及中學，跟着負笈美國耶魯大學取得政治學學位，1995年又回港加入金融界工作，至今已26年，既熟悉美國股市，也了解本港經濟、股市及樓市，他近日便在聯博位於港島東中心高層可遠瞻維港景致的辦公室接受記者訪問分享對眾多長期投資趨勢的看法。

去年3月新冠病毒疫情在美國大流行後，聯儲局不久即宣布下調聯邦基金利率至零水平，並且無限量寬（QE）印鈔救市，放水力度延續至今，今年4月美國廣義貨幣供應便按年增長逾18%至逾20萬億美元（見圖），王耀維坦言，在新鈔票發行量如此高、市場流動量如此充裕的情况，美股上市公司市盈率估值急升，過去14個月股價顯著做好屬可以理解，不過向前望的話，他提醒投資者，美股平均盈利率（即市盈率的倒數）與美國10年期國債孳息率的差距已縮窄至2008年金融海嘯後開始QE以來最低，也就是說，美股估值難以進一步大幅上升，日後要靠盈利增長來支持股價向好，對此他仍審慎樂觀：「美國上市公司首季平均盈利較預期好20%，這顯示上市公司予券商的盈利指引太保守，相信盈利超預期的情况有機會在本季延續」。

料美國未來5至10年通脹回升 引領長債息率向上

今年2月中以來，全球資金由增長股流向價值股，其中一個原因是對美國通脹升溫的憂慮，令10年期國債孳息率升勢加快，而本季以來該長債息率則轉趨穩定。王耀維分析，雖然他預期美國通脹今年高位徘徊後，隨着明年經濟全面重啟、供應鏈回復正常，通脹將會回落，但有兩大結構性因素可令通脹及該長債息率在未來5年10年上升。

「第一，美國消費者在網上購物可以輕易格價，在過去多年的確壓抑當地消費物價升幅，但要注意的是，目前連屬祖父母輩的老人家也已習慣拿着智能手機網上購物，換言之，昔日屬新興的消費模式現已發展成熟至近乎每個人也在使用，日後壓抑物價的威力將大不如前；第二，隨着中國人口老化，勞動人口會開始減少，也就是說，全球也需要為中國勞動人口支付更高工資，這肯定會帶來通脹，也就是說，中國2001年加入世界貿易組織以來為全球帶來的壓抑通脹因素將慢慢淡化」。

既然美股估值或已見頂，王耀維強調，目前投資者選股要重視質素，即投資現時已有盈利的股份。他指很多去年股價曾勁升的「故事股」（Story stock）近月已打回原形，目前他對不少憧憬受惠經濟復蘇而股價勁升的周期股也頗有戒心，「美國及歐洲不少航空股股價現已高於疫情爆發前的水平，即使它們的業務尚未全面恢復，所以我們看看事情將如何發展吧！周期股不一定都有投資價值」。

逆向投資買消費股公用股 不跟風炒周期股

作為比較，王耀維目前看好美國公用股及日常消費品股（consumer staple stock），因該兩大防守板塊現估值偏低，適合作逆向投資（contrarian），另外他也留意到近日有資金流向超大型科技股（mega tech）。

長線看好美國醫療器械股

王耀維表示，2008年金融海嘯以來，反映美國科技股表現的納指過去逾12年勁升數倍，遠遠跑贏標指及道指，目前全球最大市值的10間上市公司有近半亦屬美國科技股，但這是有強勁基本因素支持，股價升勢亦可望繼續，「我並不認為隨着超大型科技股市值已變得愈來愈高便不值得投資，就以你的智能手機為例，你現在可以用它來解決很多問題，不止通訊、還可以拍照、掃描、支付......取代很多其他工具，所以最頂級的公司都是科技股實屬正常」。他續說，美國不少超大型科技股預測市盈率其實亦僅30至40倍，並不算很貴，即使他擔心總統拜登擬提高企業稅稅率將影響它們的盈利及估值，但仍然值得投資。

另外，王耀維亦看好美國醫療股，尤其是醫療器械股。他指與醫藥股需要投入大量資源研發新藥但成果難以預測有所不同，醫療器械股的業務可預測性較強，而像Medtronic及Intuitive Surgical（美國上市編號：MDT及ISRG）等龍頭股亦明顯具備護城河及競爭優勢，有長線投資價值。

本港工作機會佳 對樓市仍有信心

中資股方面，王耀維同樣看好科技股，指中國近年藉着科技發展引領經濟增長，全球10大市值公司中，也包括中資科網龍頭股【騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）】，他認為此趨勢仍會持續。

本港樓市方面，近月來自內地的「新香港人」以呎價數萬元買入豪宅成為城中熱話，溢出效應（spillover effect）更帶動整體樓價向好。王耀維表達個人觀點，指1995年從美國耶魯大學畢業後決定回港發展，原因是本港有更好的工作機會，此點在過去26年仍然未變，期內有人離開亦有人移居本港，住宅市場每隔一段時間就會出現大型易手潮，他認為這是市場健康的發展，現對港樓後市仍有信心。

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