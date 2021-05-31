大新鄧子健：無懼虛銀 今年私貸料有增長

失業率高 首季做得「比去年辛苦」

鄧表示，私貸市場去年已放款金額按年有雙位數跌幅，今年首季有低單位增長，他說往年首季增長應屬高單位數，但今年交稅時間拉長了，客人沒以往年有迫切借錢交稅的需要，且航空等行業出現失業潮，少了一批客源，已放款金額遂處於較低水平。市民緊縮開支，「現時什麼都不預先買，錢只應付日常需要，故市民少了借錢」，此因素更有可能令今年私貸市場在第二、三季按年繼續負增長。他估計按目前形勢，今年私貸市場增長傾向持平，但有可能出現低單位負增長。

至於該行私貸業務方面，鄧表示，去年有單位數升幅，市場排名提升，經數碼渠道申請佔該行整體私貸申請比率，按年有雙位增長。今年首季業務有低單位正增長，但失業率高，首季做得「比去年辛苦」，推廣上要思考如何提供新產品，來季希望續提升數碼科技，推新產品配套，冀今年業務有正增長。

對於虛銀推「一息兩味」私貸，鄧稱是將按揭存款掛鈎的理念搬到私貸，不失為好點子，需時觀察市場反應，現無意在私貸推類似安排，該行有觀察虛銀的發展，「我見到大家（業界）一齊增長，大家不會出現很大競爭」。

他認為，擁有分行是傳統銀行較虛銀優勝之處，客戶若希望和職員對話、尋找專家服務，網上銀行服務亦設適當渠道將客戶轉介至分行，以提供協助。