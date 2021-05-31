創興宣布私有化前夕 富途客戶逾1800萬掃貨

根據中央結算系統（CCASS）資料，創興在5月6日股價突然急升三成後停牌當天，持倉增加最多的不少都是散戶較常用的經紀行，撇除持倉增加最多、涉及約89.4萬股的富途，排名其後則是輝立、盈透（IB）、匯豐及耀才。不過，有別於其他經紀行，富途的創興持倉在此前1個月一直上升，由4月9日起至5月5日已增加約66.2萬股，連同停牌當天合共增155.6萬股，令富途持倉由約10多萬股增至近172萬股，假設全屬有客戶於市場內「掃貨」，以其間股價均價約11.825元計，金額料超過1800萬元。

復牌當日持倉大減127.4萬股

創興5月19日晚發公告稱越秀擬以每股20.8元將公司私有化，翌日復牌創興大升五成。據CCASS資料顯示，當天富途持倉即大減127.4萬股，同樣假設全屬客戶於市場內沽貨，以當天收市價20.4元計，一買一賣，沽貨者料至少賺逾千萬元。

有曾任職監管機構人士表示，一般而言，金額不算很大的交易數量非常多，倘若逐單調查非常困難，監管機構一般只會查較大金額的異動交易。此外，市場上亦有部分投資者愛「炒趨勢」，高追一些異動股，要斷定是否涉內幕交易並不容易。