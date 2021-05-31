官媒集體發聲遏人民幣升勢

人民幣單月飈千點 半年最勁

盛松成於新華社的訪問中表示，今年下半年美國經濟有望全面反彈，帶動美元走強；此外，中美10年期國債收益率差距由去年的2.5個百分點高位，收窄到現時1.5個百分點，相信利差大幅收窄，有望令熱錢流入中國的勢頭收斂。他表示，中國要防止短期資金流入推高匯率，擾亂國內市場及貨幣政策的獨立施行。他表示，人行有足夠政策工具來應對短期內資本流入激增的情况，並引述早前降低遠期售匯的外匯風險準備金（20%降至0）的措施，指依然有其他宏觀審慎措施可實施。他表示，相信未來人行將注重輿論及市場預期引導。由5月截至上周五，在岸人民幣匯價已累計上升1064點子（1元等於1萬點子）或1.64%，是去年11月以來升幅最大的月份，上周五報6.3685（見圖）。

盛松成：不為抵消商品漲價升值

早前有外媒引述分析師稱，人行本次容忍人幣升值是為降低購買大宗商品成本，抵消近期的商品價格上漲。新華社訪問中未明確提及市場傳言，但盛松成間接否認此猜測。盛松成表示，本輪大宗商品價格是由供需關係及市場投機行為所致，人民幣匯率無法成為抵消大宗商品價格上漲的工具。他補充稱，大宗商品是全球化定價，人民幣的升跌對其影響很小。他又炮轟指出，近日人民幣兌美元匯率出現超調，是因為市場「受一些不當言論誤導」。

同日《金融時報》評論稱，若美國通脹持續，美聯儲有望收緊貨幣政策，屆時或令資金由新興市場回流美國，為人幣造成貶值壓力。評論認為，現時美股表現缺乏基本面支撐，過分依賴貨幣政策刺激，假若美國結束量化寬鬆，或令資產泡沫破裂，刺激全球市場避險情緒升溫，進而推升美元，拉低其他貨幣。