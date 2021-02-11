「TVB小股東關注組」質疑 黎瑞剛任職期間現多項「蝕本」交易

提議黎瑞剛私有化TVB

TVB在黎瑞剛作為大股東領導下，多名前高層陸續離任，在新管理層接棒之際，即遇着「關注組」在對上一個周六起發功「咬着」TVB不放。「關注組」提出五大問題，炮轟公司參與多項「蝕本」交易，股價向下，因此要求若黎瑞剛不願將TVB股權交予其他對公司前景有信心的投資者，倒不如將公司私有化。TVB發言人於當天回覆「關注組」質疑時指出，有關信函內容有誤導和誹謗成分，會保留法律追究權利，到上周三許濤再重申同一說法。

TVB發言人：具誤導誹謗成分

「關注組」向傳媒發出回應指出：「雖然未能阻止許濤連任，但是其他3名董事的反對票高達四成以上，證明股東對TVB的董事局及管理層的不滿已經是非常明顯，因此我們決定繼續監察TVB董事局的運作，並作出適當的批評及跟進」。該「關注組」更建議，若新的綜藝節目收視只得10多點，建議將曾志偉及王祖藍撤職之外，更建議成立獨立調查委員會，看此前購買債券事件有否違法違規。