TVB洗牌未完 前朝董事勢危 重選僅低票通過 料非純粹基金反對

明報記者 陳偉燊

TVB在上周三的股東會出席投票的股東票數約2.94億股，佔TVB總股本約67.31%。會上所有項目動議遭到的反對票，為歷年最多。重選董事的提案中，去年尾才加入董事會的徐敬及去年4月轉任主席的許濤，分別獲出席股東22.25%及23.2%反對票，利、盛、盧三人所得反對票更高佔出席票數41.97%、47.57%及44.66%，相當於TVB總股本4.38億股的27.14%至32.01%。

黎瑞剛「心腹」許濤 反對票少一半

獲高反對票的三名前朝董事中，以利憲彬在TVB資歷最長，他為TVB已故創辦人之一兼首任主席利孝和的兒子，作為家族代表出任TVB董事9年，他連同父母兩代人在過去53年見證TVB改朝換代。至於盛智文及盧永仁則為陳國強出任主席時入局。

現時大股東黎瑞剛主導的Young Lion持股22.1%，與英資基金股東Silchester持股20.03%的水平旗鼓相當，兩者的投票方向均可左右任何動議。美資基金Dodge & Cox在TVB的持股9.17%，邵氏基金及王雪紅的夫婿陳文琦持股分別只有3.9%。

一名熟悉TVB事務的消息人士向本報形容：「重選3名董事時有這麼多反對票，若純粹基金反對，都未必有四成這麼多。」他估計，這是繼去年陳國強退休、前行政總裁李寶安及前助理總經理（業務發展）余詠珊離職之後，前朝高層地震的餘波。李寶安將來轉任顧問後，消息人士料李氏在TVB將來訂立發展方向及處理牌照中期檢討，為公司提供意見和協助。另一名熟悉TVB運作的消息人士向本報表示：「今次出現這麼多反對票，估計有不同原因，可能與沒有派息，或不滿公司表現，甚至認為有董事任職較長有關。」他形容，今次投票結果，形同股東提醒有關人等及公司要「小心、警惕」，公司恐怕要考慮那些長任期的董事將來要如何處置。至於TVB早年投資的凱華、紫光、星美及國儲能源債券被指「買爛債」，以他所知大抵已經處理。他相信，TVB根基雄厚，加上有多名具經驗的藝員幫手，近期廣告回穩及比去年好，期望公司撐過逆境。