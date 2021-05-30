分析：Epic指控蘋果壟斷難度高

蘋果軟件主管費德里希（Craig Federighi）稱，Mac存在的惡意軟件水平是不可接受的，比iPhone的惡意軟件嚴重得多。

遊戲不一定App Store下載

蘋果一直認為，允許軟件開發者將軟件連接至App Store以外的購買渠道並不可行。蘋果行政總裁庫克辯稱，iOS系統能有效確保用戶的私隱及安全，若允許軟件以其他途徑處理付款，將構成安全風險。但庫克同時透露，其應用內購買系統對蘋果的自身利益相當重要。他說，應用內購買系統，助蘋果有效收取佣金，如果沒有此系統，蘋果將不得不開發另一系統向開發者提供發票，這將會非常混亂。庫克不諱言，如果蘋果允許開發者引導用戶使用其他付款方式，將相當於「蘋果放棄所有知識產權的投資回報」。

僅貢獻《要塞英雄》7%收入

分析指出，Epic要指控蘋果壟斷，困難度比一般手機軟件高。作為遊戲開發商，Epic的遊戲不一定要在App Store下載，玩家可在Xbox、PlayStation遊戲機或電腦（PC）找到這些遊戲。法庭文件顯示，App Store僅為Epic旗下遊戲《要塞英雄》貢獻7%的收入。庫克指出，雖然蘋果通過App Store控制對iOS設備的訪問，但消費者仍可在安卓（Android）智能手機與iPhone之間作選擇，強調蘋果在安全及私隱方面擁有自己的原則。

[企業地球村]