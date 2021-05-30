App Store案作供吞吐 蘋果敗訴風險增

資料來源：金融時報、The Verge

羅德利指出，蘋果對一些關鍵問題無法提供明確答覆，影響其在法官面前的可信度，相比以往的反壟斷案判決先例，法官似乎更看重當前的商業形勢，這一點對Epic有利。事實上，Epic一直標榜此案邁向反壟斷法理的新領域。

此訴訟的關鍵之一，是俗稱「蘋果稅」的應用程式商店App Store抽成是否合理，以及蘋果是否從中謀取暴利。去年，Epic試圖繞過App Store的應用內購買（in-app purchase）系統，規避蘋果向其抽取佣金，最終被App Store將其遊戲下架。

Epic以此指控蘋果的iOS設備屏蔽第三方應用商店，強迫開發商使用App Store支付系統，並強制開發商支付高達30%的佣金，認為當中存在違反競爭法的行為。Epic聲稱App Store的利潤率高達78％，反映其對開發商擁有的絕對優勢，使業界被迫通過App Store吸引iOS用戶。早在2010年的蘋果高層電郵內容已顯示，App Store的盈利能力已超出蘋果原先預期。

否認78%利潤率 惟未提供實際數據

雖然蘋果否認78%的App Store利潤率，但未能提供實際數據，僅表示沒獨立計算App Store收入和成本，因此無法計算出利潤率。蘋果的含糊表態，招來Epic的抨擊，質疑其不願討論細節，是因為它意識到相關業務存在違反競爭的證據。

雖然蘋果行政總裁庫克親自出馬應訊，但他試圖迴避有關利潤率等諸多問題。部分法律專家指出，庫克的證辭可能成為此案的轉捩點。

Epic的律師伯恩斯坦（Gary Bornstein）在庭上一再要求庫克交代App Store為應用程式開發者訂定的條款及條件，而庫克多次回應不清楚具體細節。庫克亦未能解釋，為何Google每年要向蘋果支付百億美元，為了要成為iOS設備的默認搜索引擎。

羅德利稱，蘋果未能回應一些關鍵問題，會令人質疑其是否真的不知情，這可能影響蘋果在法庭上的可信度。事實上，法官亦質疑庫克為何在Epic提出反壟斷訴訟後，將App Store某些軟件的應用內購買佣金，由30％降至15％。

法律顧問：未回應關鍵問題 影響可信度

法官要求庫克提供證據，證明蘋果降低佣金比例是由於市場競爭，與今次訴訟無關。庫克卻答非所問，稱蘋果降低佣金比例後，Google也效法蘋果減價。法官指出，Google更改收費，可能是受到蘋果的影響，但蘋果的減價行為，並非競爭的結果。

法官休庭前，詢問Epic與蘋果是否有妥協空間，但雙方無意妥協。同時，法官似乎對全面改革蘋果的商業模式持保留態度。法官曾向Epic的律師詢問，能否找到此類反壟斷訴求被法院批准的任何案例，又形容這是所有法院都沒有採取過的一步。

不過在聆訊結束前，法官對蘋果收取30％佣金表示困擾。她說，自App Store面世以來，佣金一直是30％，如果有競爭出現，不會一成不變。不過，諮詢公司Evercore ISI分析師Amit Daryanani指出，市場定義可能是此案的決定因素，蘋果仍可能勝訴。他表示，如果Epic能說服法官相信蘋果的設備本身是單一市場，Epic很可能勝訴，但這可能性不大。蘋果一直強調，為iOS系統的知識產權投入，應當獲得回報，並認為各硬件平台一直存在競爭。

[企業地球村]