美股三大指數周五微漲 道指標指連升4個月

戲院股AMC曾急升超過38%

本周累計，道指和標指分別上揚0.9%和1.2%，終止過去兩周連續下滑走勢；納指則累升2.1%，是4月9日以來最佳單周表現。而5月累計，道指與標指分別升1.9%和0.6%，雙雙連升4個月；納指本月則下滑1.5%。

近日被網軍散戶炒起的戲院股AMC，周五股價一度急升超過38%，市值曾突破170億美元，但收市倒挫1.4%。

大型科技股則全線受壓，facebook跌1.21%，蘋果挫0.53%。

ADR港股比例指數升0.29%

恒指夜期收報29,063點，升77點，較周五恒指收市29,124點低水61點。港股ADR隨美股靠穩，ADR港股比例指數升0.29%，報29,209點，其中騰訊（0700）ADR折合港元收報608.38元，較港周五收市升6.88元；匯控（0005）ADR折合港元收報50.27元，較港收市跌0.53元。