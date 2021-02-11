IMF上調中國經濟增長 預測今年達8.4%

格奧爾基耶娃又稱，IMF將2021年和2022年的全球增長預測上調至6%和4.4%，因全球逐漸適應新的工作方式，疫苗接種的範圍不斷擴大，並且各國仍在繼續提供政策支持，經濟增長的前景正在改善。

雖然外界憂慮多國過度的量寬會帶來後遺症，但格奧爾基耶娃認為，超常規的措施使得全球經濟避免更糟糕結果，如果沒有這些措施，去年全球經濟萎縮的程度將會是實際狀况的3倍。不過，她警告，全球經濟復蘇之路正呈現非常危險的分化，少數發達和新興市場經濟體復蘇勢頭強勁，而貧窮國家則落在後面，主要因為他們在政策空間和疫苗普及程度很有限。

G7暗批中國破壞全球貿易體系

另一方面，七國集團（G7）貿易部長周五（28日）召開視像會議，會後聲明不點名批評中國破壞貿易規則，威脅多邊貿易體系，呼籲民主國家團結，支持改革國際貿易規則。

聲明指出，憂慮部分國家使用愈來愈多的非市場政策操作，包括巨額補貼、掩蓋政府參與經濟、竊取技術等，是扭曲競爭、降低全球貿易體系公平性與信任的行為，威脅多邊貿易體系的完整性與可持續性。聲明又指有國家利用世貿組織中，發展中經濟體相關的規則為自己謀利，呼籲聲稱享有發展中國家地位的發達成員國，在世貿組織談判中作出承諾，並認為世貿應修改規則，防止出現類似情况。

聲明未有直接提及中國，但英國等G7和部分世貿成員國以往多次批評中國補貼企業和竊取知識產權，破壞競爭環境，又質疑中國已經成為經濟超級大國，但仍受益於世貿發展中國家地位的條款。