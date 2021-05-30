女股神旗下8基金 本月淨流出近19億美元

較3月份淨流出規模急升2.7倍

根據ETF統計平台ETFdb.com數據，5月截至上周五（28日），由方舟投資管理的8隻ETF基金均錄淨流出，為今年首次。而且其中4隻去年升幅逾倍的ETF走資最嚴重，包括ARKW和ARKG兩隻ETF分別錄得5.42億美元及5.28億美元淨沽出；ARKF淨流出3.16億美元，就連旗艦基金ARKK亦錄約1.7億美元淨流出。這並非女股神旗下基金今年首次出現淨流出，但論走資額肯定是最高，上次淨流出為今年3月，規模只有約5.11億美元，主要受Cathie Wood「愛股」Tesla（美：TSLA）一周累跌近兩成拖累。值得留意的是，當月ARKK仍有8.98億美元的淨流入，不過速度已較1月及2月的24.2億和31.7億美元放緩不少。

Tesla當日暴跌打擊女股神光環，近期Cathie Wood不斷加倉Coinbase（美：COIN）等「加密貨幣股」，亦可能會令旗下基金面臨重創危機，恰巧的是，觸發新危機亦是Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）。

除Tesla以外，Cathie Wood一直是比特幣（Bitcoin）最忠實粉絲，旗下基金也不斷建倉加密貨幣相關的股份，包括透過ARKW持有比特幣基金Grayscale（美：GBTC），以及「加密貨幣第一股」Coinbase。不過，Grayscale股價本月累挫逾三成半，Coinbase也跌近兩成。

抱怨馬斯克「牆頭草」累加密幣價暴跌

加密貨幣價格近期走勢反覆，比特幣更由今年高位近6.5萬美元跌至昨天近3.5萬美元幾近「腰斬」，市場相信正是馬斯克突然「反口」說暫停接受用比特幣買Tesla汽車所造成。上周四（27日）Cathie Wood出席一有關加密貨幣的會議時，也不禁抱怨加密貨幣價格暴跌就是被馬斯克這位幣圈「牆頭草」所拖累。