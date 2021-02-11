柏傲莊III首日收5700票 今年票王 逸南截飛超購10倍 今賣45伙

明報記者 甘潔瑩

市場焦點大型新盤柏傲莊III，首張價單折實平均呎價19,999元推售182伙，與去年10月推售柏傲莊II首批售價相若，再度掀起入票潮。發展商昨日首度開放設於荃灣愉景新城的示範單位及展銷廳，因配合限聚令及社會距離等防疫措施，發展商在上周五（28日）晚提前開通物業網站，讓準買家預約參觀示範單位及網上入票。不過昨日仍有不少準買家到現場排隊等候參觀，部分更是一家大細到場。

新世界：6 月或盡推所有單位

據悉，項目自網站接受認購後，首24小時已收逾5700票，以首張價單182伙計，超額認購逾30倍。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，有機會在6月盡推所有單位；另實用面積1200方呎以上的單位則以招標形式發售。對於有發展商推出單位供已打疫苗人士抽獎，黃回應指要諮詢法律部意見及研究，集團公關部將作跟進及回應。

資料顯示，柏傲莊I去年10月首度推出，首輪銷售即取得逾2.27萬票，成為1997年後新票王，而項目首兩期在短短兩個月已幾近沽清，套現逾230億元成市場佳話。是次推售的柏傲莊III共892伙，實用面積285至1695方呎，預計2023年6月底落成入伙，屆時港鐵沙中線過海預計已通車，加上港鐵早前已公布，設於基座的商場「圍方The Wai」可望於2023年分階段開業，意味項目入伙時交通購物等配套已完備。

鴨脷洲倚南1房956萬沽出

另外，恒地（0012）旗下鴨脷洲新盤逸南將於今日進行首輪銷售，共45伙，市場消息指項目累收逾530票，超額認購逾10.5倍。系內同樣位於鴨脷洲大街的倚南昨日亦錄高價成交，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，倚南32樓B室，屬實用面積321方呎的1房戶，以955.972萬元售出，實呎高見29,781元，成交呎價創項目新高。