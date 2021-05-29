千望主打精品迷你戶吸年輕客

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

千望為單幢式物業設計，關鍵日期為2023年3月31日，樓花期長約2年。項目樓高22層（不設4、13、14及24樓），共提供83個單位。戶型涵蓋開放式戶、1房戶和1房連書房戶型，3至10樓一層5伙，11至25樓一層4伙，實用面積介乎172至319方呎不等。值得留意的是，項目沒鋪設煤氣喉，故全數單位均配備電磁爐，不能明火煮食。

一層4伙設計 開放式戶172呎起

發展商早前開放一個交樓標準示範單位，以18樓B室為藍本，實用面積281方呎，1房間隔設計。整體設計風格以簡約為主，屋內加設大量儲物收納櫃，令空間運用上更實用，樓層之間高度達3.15米。大廳以長方形開則，外接落地玻璃趟門，增加室內採光度。客飯廳外連工作平台及露台，合共提供38方呎空間。

單位內的廚房為開放式設計，配備白色工作枱面，設計充滿時尚感。廚房設備齊全，當中包括電磁煮食爐、微波焗爐及抽油煙機等，住戶閒時可在廚房烹飪簡單菜式。發展商將洗衣機、雪櫃等收納於廚櫃內，令整體空間更為美觀。

部分1房採趟門分隔廳房

設計師特意以雙趟門分隔睡房及客飯廳，使空間規劃上更為清晰。將趟門打開後，住戶更可在睡房觀看客廳的電視，睡覺時將趟門拉上，形成獨立空間。睡房開則方正，方便戶主放置牀及衣櫃等家具。並設有曲尺窗，住戶能在房間享受與客廳一樣的景致。浴室設計方面，設計師特意採用黑色雲石面板及黑色水龍頭，貫徹型格風。浴室內預留大量儲物空間，當中設有鏡櫃之餘，浴室櫃內設有插頭可擺放風筒、鬚刨等電器。

項目設智能家居系統

項目引入智能家居系統，除每戶均配備Samsung智能門鎖外，住戶能透過手機應用程式，遙控家中燈光及智能插蘇等。更可以透過程式進出大堂及會所等，令日常生活上更方便。項目樓契為商住兩用，因此地下及1樓均設有商舖，2樓設小型住客會所，提供24小時健身室、宴會廳等，更外連一個平台花園燒烤區，住客可在此宴請親朋好友。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]