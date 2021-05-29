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2021年5月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美團新業務蝕逾80億 按年增5倍 社區團購續燒錢 料未來增4億用戶
王興：未來會繼續無條件配合監管
騰訊優酷愛奇藝譴責Bilibili盜播美劇Friends
積金局劉麥嘉軒：支持取消強積金對冲
匯控重上50元 大行看好出售美國業務
新華社引學者評論 批虛幣屬「龐氏騙局」
京東物流首日僅升3% 每手賺134元 頂頭槌客開市10分鐘未沽即蝕息
內地傳施壓喜馬拉雅FM 撤美上市
久泰邦達挫近七成 首日納MSCI疑遭斬倉
二線科技股挫 拖累科指跌2%
人行︰跨境理財通細則已完成徵求意見
保監局首採紀律行動懲保險經紀
美上月PCE物價指數29年最高 三大指數早段向上 道指升逾百點
特斯拉Model 3失最高安全評級
內地「貨車界Uber」滿幫美申上市
鄭志剛出書介紹藝術品 限量80本 每本盛惠八千
屯馬線全面通車 HENLEY擬加價 同區啟德天寰昨逾半億沽特色戶 實呎3.3萬
通車在即 用家逾千萬入市海逸2房戶
鄧成波家族蝕讓九龍城地舖 3500萬易手
恒地石硤尾項目批強拍 底價5.24億
梁錦松千金「首置」入市 8580萬購御花園
CCL連升5周後 按周跌不足0.1%
陸振球：九倉股東大手增持 更勝買地起豪宅
周末睇樓好去處
千望主打精品迷你戶吸年輕客
鄰區何文田新盤不乏迷你戶
煙廠街全港僅存露天街市之一
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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