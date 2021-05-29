梁錦松千金「首置」入市 8580萬購御花園

土地註冊處顯示，上述單位為御花園2座高層A室，實用2072方呎，3房間隔，上月底以8580萬元連2個車位售出，實呎41,409元。資料顯示，屋苑對上最高價成交，為2018年1座一個同面積單位，以8500萬元連一個車位售出，若撇除車位價值，料今次成交價略低於3年前同類單位售價水平。

今次以高價入市的買家，以梁司渝（LEUNG SZE YU）作登記，與前財政司長梁錦松及「跳水皇后」伏明霞女兒姓名相同，料為同一人，並只需付樓價4.25%印花稅，即以「首置」身分入市。原業主1992年969.8萬元購入，持貨逾29年，帳面獲利7610.2萬元或近8倍。

內地客28萬租深水灣徑8號 呎租逼百元

另一方面，超級豪宅屢錄高價租務成交，土地註冊處資料顯示，南豐等發展的港島南區豪宅深水灣徑8號，一個實用2865方呎的第2座高層D室、屬3房連書房間隔，本月初以月租28萬元租出，實用呎租約97.7元，逼近100元水平，料創項目呎租新高。租客名字以普通話拼音，料為內地背景人士，而租約期由本月初起，至2026年5月，租約期長達5年。