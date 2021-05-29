恒地石硤尾項目批強拍 底價5.24億

資料顯示，上述地盤面積7725方呎，物業於1952年落成，樓齡約69年，現為3幢4層高商住物業。判辭中提到，耀東街9至14號建築結構設計已過時，維修情况欠佳，部分設施亦難以符合安全標準和法定要求，維修及翻新成本不符合成本效益，認為重建是合適做法，故批出有關強拍令。

據恒地年報資料顯示，上述項目橫跨3條街，分別巴域街1至27號、南昌街202至220號、以及耀東街1至14號，地盤面積45,526方呎，預計整個項目可建樓面約40.2萬方呎。

南豐葵涌申建23層新式工廈

此外，規劃方面，由南豐或有關人士持有的葵涌打磚坪街94至100號地盤，新近向城規會申請活化，擬放寬地積20%至11.4倍，計劃重建23層高的新式工廈，總樓面面積約19萬方呎。資料顯示，項目申請人為盈冠投資有限公司，公司董事包括南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎、南豐發展香港地產處執行董事許謙讓等。申請人指出，項目擬議工業大廈發展計劃符合政府活化工廈的政策，而改劃不會帶來負面交通及排污影響。