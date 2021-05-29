鄧成波家族蝕讓九龍城地舖 3500萬易手

荃灣立坊舖獲買家1.2億洽購

馬振順指出，物業以交吉形式出售，預計現時市值租金約8萬元，未來租金可望上升至10萬元，即買家可享租金回報最少約2.7厘。據悉，鄧氏家族2019年以3800萬元購入，即持貨約2年，帳面蝕讓300萬元或7.9%。另鄧氏家族亦放售位於荃灣楊屋道118號立坊地舖連1樓的商舖，面積9580方呎，原以2.5億元放售，及後調低叫價42%至1.45億元放售，現獲準買家以1.2億元洽購至尾聲，成交呎價約1.25萬元。據悉，鄧氏家在2019年透過公司股份轉讓形式購入物業，若以1.2億元售出，帳面蝕約1000萬元或7.7%。

事實上，鄧成波離世後，其家族成員接連沽貨，如在本月中，以2380萬元售出深水埗基隆街261號地舖，面積約1000方呎，呎價約2.38萬元。原業主2016年以1657萬元購入該舖，持貨約5年帳面獲利723萬元或約43%。據悉，舖位由兩個租戶租用，月租共5.65萬元，料新買家租金回報約2.8厘。

灣仔道舖不足1個月炒貴兩成

此外，商舖市場再錄摩貨成交，由連鎖時裝店創辦人MAPLE創辦人麥志剛在本月初以3100萬元購入的灣仔道87號地舖，面積共1100方呎，最新以3700萬元易手，​呎價3.36萬元，不足一個月內獲利600萬元或19%，扣除印花稅及代理佣金等，實際仍獲利400萬元或近13%。