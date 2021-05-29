通車在即 用家逾千萬入市海逸2房戶

啟德一號1房1.58萬租出 呎租42元

此外，屯馬線已啟用的啟德站，亦有租客趁下月全線通車前承租區內物業。香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，啟德一號II 5座高層H室，實用面積375方呎，1房間隔，業主約2個月前以月租1.7萬元放租，獲外區客垂青，議價後減租1200元或7%，以每月1.58萬元承租，實用呎租約42元，屬市價水平。原業主於2017年9月以約704.2萬元購入單位，現可享租金回報約2.7厘。

藍天1房實呎再破1.7萬 東涌新高

另外，東涌藍天海岸再錄高價成交，市場消息指出，屋苑5座高層F室，屬實用388方呎1房，以680萬元易手，實呎17,526元，創東涌標準分層戶新高。原業主2015年7月以485萬元購入，帳面獲利195萬元或40%。對上一個呎價紀錄於一周前，由上述單位的下一層，以663萬元易手，實呎17,088元，即新紀錄較舊紀錄高約3%。

中原地產分行經理白志華表示，上環豪景臺高層G室，實用393方呎，2房間隔，原以780萬元放售，近期獲外籍用家追價6萬元、以786萬元購入，實呎2萬元。原業主2013年4月以560萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利226萬元或40%。另馬鞍山曉峰灣畔有準買家「零議價」入市心儀單位，世紀21奇豐助理區域營業董事鄭達昌表示，單位為5座低層B室，實用482方呎，2房望海景，原業主一個月前以800萬元放售，近日「零議價」承接，實呎16,598元。原業主2011年8月363萬元購入，帳面獲利437萬元或1.2倍。