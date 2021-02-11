屯馬線全面通車 HENLEY擬加價 同區啟德天寰昨逾半億沽特色戶 實呎3.3萬

明報記者 林尚民

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，屯馬線通車在即，料啟德未來兩年樓價將有三成上升空間，跑贏大市，旗下啟德THE HENLEY I，目前已售出178伙，下月或進行第三輪銷售，並有條件加價，向海優質單位未來會較惜售。項目昨錄得一宗成交，為低座B座6樓G室，實用208方呎，開放式間隔，成交價約613萬元，實呎29,473元。

另外，天寰昨沽出1伙高座「天海匯」第3座地下及1樓Garden Resort A 特色戶，實用1540方呎，4房2套及儲物房間隔，附966方呎花園，連兩個車位成交價5082萬元，實呎3.3萬元。事實上，屯馬線全線通車前，近期啟德區內錄得多宗一手矚目成交，如本月初首輪開售的THE HENLEY I，實用1350方呎的2座40樓A室，3房連雙套房及工作單位，連635方呎平台及1176方呎天台，便以8354.88萬元售出，實呎61,888元，呎價創啟德新高。

柏傲莊III今日起收票

此外，會德豐旗下OASIS KAI TAK本月錄得兩宗新高價成交，其中低座C座2樓C室，實用1496方呎，連351方呎天台，以5430.48萬元售出，成交價創屋苑新高，實呎3.63萬元，同日低座C座地下、1樓B單位，實用1409方呎，連448方呎花園，以5142.85萬元售出，實呎3.65萬元，創項目新高呎價。另柏傲莊III網上登記入票系統於昨晚開通，A1組買家可購2至4伙，包括至少1伙3房或4房戶。

SEA TO SKY昨沽65伙 料吸金9.4億

此外，昨日市場共錄約88宗一手成交，其中已獲批入伙紙的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨日新一輪推售171伙，長實高級營業經理楊桂玲表示，項目單日暫沽約65伙，佔可售單位近40%，估計單日吸金約9.4億元。另萬科屯門掃管笏上源以4171萬元售出27號洋房，實用2707方呎，連1014方呎花園及500方呎天台，實呎15,408元；億京大埔白石角海日灣招標售出COURT B第1座17樓F室，屬3房特色戶、實用788方呎連1209方呎平台，成交價1431.8萬元、實呎18,170元。