內地「貨車界Uber」滿幫美申上市

集資117億 今年次大中概股IPO

滿幫集團在2017年由內地兩家貨運平台「貨車幫」及「運滿滿」合併而成，目前其平台有超過1000萬名註冊貨車司機及超過500萬貨車車主。根據申報文件，滿幫集團的主要股東包括軟銀集團的願景基金、Alphabet及騰訊等。該集團在2020年的平台總交易額（GTV）達到1738億元人民幣，是全球最大的數碼貨運平台。全年訂單量7170萬張，合共280萬貨車司機於其平台完成貨運訂單，佔內地中重型貨車司機兩成。

該集團2020年的收入達25.8億元人民幣，在非公認會計準則（Non-GAAP）下，實現凈利潤2.8億元人民幣。該公司計劃以IPO融資所得，發展其基礎設施及技術。

Archegos爆倉

間接令SPAC資金銳減

近期特殊目的收購公司（SPAC）的上市熱潮退卻。《金融時報》引述多名SPAC市場的參與者指出，對冲基金Archegos爆倉事件，令SPAC市場意外降溫。隨着Archegos倒閉，華爾街大行開始收緊向對冲基金提供高槓桿貸款的條件，使投資於SPAC的資金減少。有分析師表示，由於銀行不再提供高槓桿，市場上有大量10美元以下的SPAC股票無人問津，意味這些SPAC無法集資。Refinitiv的數據顯示，Archegos在3月爆倉後，上月只有13家SPAC在美國上市，遠低於3月的110家。

（綜合報道）

[國際金融]