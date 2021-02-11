美上月PCE物價指數29年最高 三大指數早段向上 道指升逾百點

若計入價格波動的食品及能源價格在內，整體PCE物價指數在4月按年增長3.6％，升幅是2008年以來最高。部分分析指出，近期通脹增長加快，部分由於去年同期在防疫封鎖措施的影響下，整體物價基數較低。加上目前美國各地經濟重啟，需求急升，但供應鏈尚未配合，推高了物價。

派錢造成扭曲 個人收入按月劇減13%

多數聯儲局官員認為通脹加快只屬暫時，毋須急於改變政策。不過近期迹象顯示，部分聯儲局官員願意開始談論放慢買債步伐，儘管任何行動都可能在多月之後。聯儲局目前以平均通脹目標來衡量物價上漲的情况，可容忍通脹按年升幅超過2%的目標，以促進充分就業。

傑富瑞（Jefferies）經濟學家Aneta Markowska指出，通脹壓力可能變得更嚴重，之後才會好轉，預期零售庫存下降可能會推高物價，不過隨着消費者的開支由購物轉為購買服務，最終可望紓緩通脹壓力。

受惠於開支增長，經濟師預計美國次季GDP折合成年率可望大幅增長10％。摩根士丹利的數據指出，受惠於政府的抗疫紓困等措施，美國家庭在疫情期間的儲蓄額外增加約2萬億美元，推動美國人增加消費。

AMC曾見36.72美元再創新高

部分美國人將資金投入股市。萬達在周日披露，幾乎已沽清美國影院巨頭AMC的持股後，「散戶抱團股」AMC的股價勢如破竹，周四股價急升36%至26.52美元，合共6.91億股易手，是1月散戶上演逼空大戰以來最繁忙的交易日。在本周截至周四的4個交易日，股價飈升超過1倍，令空軍損失13億美元。AMC午夜前的股價維持升勢，曾高見36.72美元再創新高。遊戲驛站（GME）和Express Inc.等「抱團股」本周也大幅上漲。

部分分析認為，近期加密貨幣遭遇沽壓，令部分散戶重投股市。比特幣午夜前在3.67萬美元左右徘徊，24小時內跌約7%。以太幣午夜前在2500美元左右上落，24小時內跌約8%。

（綜合報道）

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