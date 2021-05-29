二線科技股挫 拖累科指跌2%

【明報專訊】二線科技股昨日挫，拖累科指再失守8000點，收報7957點，跌2.05%，跑輸大市。其中新東方在綫（1797）及眾安在綫（6060）均急插逾7%，是昨日表現最差的兩隻科指成分股。阿里健康（0241）插水5.1%，藍籌中表現次差；金山軟件（3888）亦跌5.6%，微盟（2013）、明源雲（0909）、京東健康（6618）及聯想（0992）也錄逾4%跌幅。
新東方在綫眾安在綫急插逾7%
大市表現反覆，早段曾升逾200點，但午後一度倒跌最多79點，收市升11點，報29,124點，成交金額1727億元；國指跌54點，報10,793點。累計本周，恒指升2.34%。
A股也見回吐，上證指終止四連升，昨日收市險守3600點，跌8點，全周則累升3.28%；深成指高開低收，收報14,852點，跌44點，兩市成交1.02萬億元人民幣。市况反覆，南水北水昨日亦齊沽貨，北水合計淨流出18.43億元；南水合計淨流出5.26億元人民幣，終止連續4日淨流入。
長實（1113）回購獲超額交貨，股價向上，收市升6%，報52.8元，為去年1月底後新高。物管股雅生活服務（3319）昨早宣布折讓6.58%，以每股37.6元配售約8667萬新股，淨籌32.42億元，股價曾最低見37.6元，收報37.75元，跌6.2%，險守配售價。