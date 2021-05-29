二線科技股挫 拖累科指跌2%

【明報專訊】二線科技股昨日挫，拖累科指再失守8000點，收報7957點，跌2.05%，跑輸大市。其中新東方在綫（1797）及眾安在綫（6060）均急插逾7%，是昨日表現最差的兩隻科指成分股。阿里健康（0241）插水5.1%，藍籌中表現次差；金山軟件（3888）亦跌5.6%，微盟（2013）、明源雲（0909）、京東健康（6618）及聯想（0992）也錄逾4%跌幅。