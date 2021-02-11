久泰邦達挫近七成 首日納MSCI疑遭斬倉

市值單日蒸發近168億元

久泰邦達股價周四（27日）已見異動，開市早段仍微升約1%，但其後急速轉跌，收市跌逾7%；至昨日甫開市便低開逾一成，10分鐘後跌幅已擴大至四成，最終以全日低位4.8元收市，全日下跌68.6%，成交金額約2.94億元。以周四收市價15.48元計，公司市值高達247.68億元，大股東余邦平所持約53.5%股份，相對市值逾130億元，但經昨日大跌後，身家頓時蒸發近90億元。久泰邦達於2018年上市，公司主要在內地貴州省從事煤礦開採業務，該股上市後超過一年股價大致維持在0.7至1.6元水平之間，至去年開始突然持續攀升，由4月初約1.6元水平，年底已升至10.4元，升幅超過五倍。踏入今年後升幅未止，至本月12日，MSCI公布半年檢結果，集團更獲納入MSCI中國指數。

股價急升背後，集團股份持倉亦見異動，翻查中央結算系統（CCASS）資料，今年1月及5月先後有約3.6億股及7000萬股久泰邦達股份由實物持有轉入證券行中國證券持倉。以集團已發行股本16億股計，兩批股份分別相當已發行股本約22.3%及4.4%，由於公司目前持股逾5%股東只有余邦平夫婦，估計轉倉是涉及余邦平的股份調動。但根據昨日交易紀錄，沽出股份主要來自外資行美林及高盛，其次為華盛、瑞信等，未見到中國證券蹤影。據彭博報道指中資股獲納入MSCI首天即告急挫並非首次，河北建設（1727）去年12月獲納入MSCI中國小型股指數，生效首天股價即大跌六成；另一宗更受關注的是雅高（3313），該股在2019年大升38倍，一度獲MSCI宣布納入指數但又被叫停，股價單日大跌九成。