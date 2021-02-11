京東物流首日僅升3% 每手賺134元 頂頭槌客開市10分鐘未沽即蝕息

明報記者 馬迪帆

本次有58名大戶認購京東物流「頂頭槌飛」，每張飛涉及4億元，每人獲配150手。計入孖展成本，不計手續費，昨日收市蝕6.9萬元。假設券商提供1.5厘息，借盡九成孖展、計6日息，期內孖展息須付8.9萬元。按此計算，京東物流升14.7%，「頂頭槌飛」才可打和；換言之，昨日如未能在開市後10分鐘內離場，即告「蝕息」。

京東：專注幫內地公司「出海」

京東物流首席執行官余睿昨日於記者會上表示，公司正佈局跨境物流市場，相信不久可「見到突破」。他表示，公司已與部分航空公司達成合作，將會專注幫助內地公司「出海」，目標市場包括例如北美、歐洲、東南亞，均是內地商品流向的重點區域，或是客戶有計劃發展的地區。被問及公司首季度虧損擴大，余睿表示，首季度內有周期影響，例如農曆新年業務量少、員工開支大等，因此不應用季績衡量全年表現。他強調，全年損益情况將會是「健康」。京東物流前期投資者包括高瓴資本，本次基石引入軟銀、黑石等，市場一致看好，惟表現不似預期。過去3個月內新股表現均疲弱（見表），如百融雲（6608）首日跌16%，兆科眼科（6622）首日跌14.7%第二上市新股方面表現亦無驚喜，嗶哩嗶哩（9626）首掛跌1%；攜程（9961）微升4.6%；百度（9888）首日打和，但至今已累跌25.5%。

中原建業暗盤跌13%

建業地產（0832）分拆代建商中原建業（9982）下周一將掛牌，昨於輝立暗盤跌13.3%，報2.6元。每手2000股，每手帳面蝕400元。公司昨公布配售結果，共收約2萬份認購申請，公開發售超額認購4倍。共有28名母公司股東以藍表認購，涉約2360萬股。是次一手中籤率30%，認購20手穩中一手。認購金額逾500萬元的乙組共有13人，認購最多1人申請1000萬股，獲配3108手，以暗盤價計昨帳面蝕124萬元。

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