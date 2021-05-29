新華社引學者評論 批虛幣屬「龐氏騙局」

指比特幣飈升是投機泡沫

文章引述英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示，比特幣價值體系還沒建立，故沒有完全按供需關係波動。同時，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飈升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似；此外，文章又引述美國伊利諾伊理工大學經濟學教授哈伊里·圖爾克批評，這種需要不斷有新投資者加入才能提高價格的邏輯基本就是一種「龐氏騙局」。

比特幣昨跌穿3.6萬美元

文章又稱，各國貨幣監管機構普遍認為，虛擬貨幣隱藏了使用者的身分、行蹤，為非法活動提供便利，同時槓桿率極高，給金融體系帶來風險。美國財政部此前已制定了新的金融帳戶報告制度，將虛擬貨幣和虛擬資產交易帳戶，以及接受虛擬貨幣的支付服務帳戶一併納入政府監測範疇。除美國外，日本和韓國監管機構均已採取措施，對金融機構持有和從事虛擬貨幣交易加強監管。

虛擬貨幣昨日再大跌，比特幣跌穿3.6萬美元，單日跌幅逾9%，以太幣跌穿2500美元，較前一日跌逾一成。