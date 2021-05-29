新華社引學者評論 批虛幣屬「龐氏騙局」

【明報專訊】內地持續打擊比特幣等虛擬貨幣。官媒新華社昨午發文稱，比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）和瑞波幣（XRP）為代表的虛擬貨幣並沒有主權信用在背後支持，僅通過算法生成，故是否能稱為貨幣，在業內存在較大爭議，文章並引用大學教授評論，認為虛擬貨幣只是一種新型的「龐氏騙局」。
指比特幣飈升是投機泡沫
文章引述英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示，比特幣價值體系還沒建立，故沒有完全按供需關係波動。同時，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飈升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似；此外，文章又引述美國伊利諾伊理工大學經濟學教授哈伊里·圖爾克批評，這種需要不斷有新投資者加入才能提高價格的邏輯基本就是一種「龐氏騙局」。
比特幣昨跌穿3.6萬美元
文章又稱，各國貨幣監管機構普遍認為，虛擬貨幣隱藏了使用者的身分、行蹤，為非法活動提供便利，同時槓桿率極高，給金融體系帶來風險。美國財政部此前已制定了新的金融帳戶報告制度，將虛擬貨幣和虛擬資產交易帳戶，以及接受虛擬貨幣的支付服務帳戶一併納入政府監測範疇。除美國外，日本和韓國監管機構均已採取措施，對金融機構持有和從事虛擬貨幣交易加強監管。
虛擬貨幣昨日再大跌，比特幣跌穿3.6萬美元，單日跌幅逾9%，以太幣跌穿2500美元，較前一日跌逾一成。