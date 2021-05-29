匯控重上50元 大行看好出售美國業務

高盛予「買入」評級 目標價64.19元

高盛發表報告，指出匯控在美國零售業務規模過小，是其低盈利和高開支比率的主因，匯控是次行動代表該行向更集中、簡單和可盈利銀行邁向一小步，對此看法正面。高盛相信，此舉可改善匯控的盈利，因為分行數目削減八成，貸款額相對只減少13％，匯控的出售成本對集團影響輕微，並可釋放180億美元的風險加權資產（RWA）。高盛續給予匯控「買入」評級，12個月目標價585便士（約64.19港元）。

美銀認為匯控出售業務與其預期不同，售價較同業水平為低，反映該業務成本結構高。美銀預期匯控未來4個季度的收入和成本會分別減少2億和2.5億美元，有利美國財富管理業務持平，不過該部分受息差的影響其實相對更大。美銀認為，匯控計劃在財富管理業務增加投資，不利近期開支比率。美銀給匯控「中性」評級，目標價51.7元。

匯控昨在倫敦舉行股東會，行政總裁祈耀年再談美國業務，他指該行缺乏與當地對手競爭所需規模，不過他們會繼續維持在美國市場強大覆蓋，主要集中於以國際市場為本批發銀行業務，是其國際網絡的關鍵一環，亦是增長計劃的重要部分。該行會致力推動美國業務的增長，亦會維持國際財富管理業務客戶與世界其他市場之間的連繫。