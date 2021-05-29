積金局劉麥嘉軒：支持取消強積金對冲

她指現時政府提出的方案是將來要設立專項儲蓄戶口，政府冀透過「積金易」電子平台進行有關行政工作，局方會全力配合，「我們構建平台時預算會有此功能幫他們（僱主）成立儲蓄戶口」。

將設立平台 助僱主成立儲蓄戶口

劉麥嘉軒稱，強積金是基層打工仔的退休儲備，故首日上任已主動約見工會。她指勞福局早前解釋落實取消對冲時間表，需等積金易平台2025年全面啟用後，才可推行，因勞工處需倚靠此連接全港僱主電子系統的積金易平台，去開設專項儲蓄戶口，然後才落實取消對冲，工會人士關心構建平台可否加快，但科技專業人士指積金局時間表很急進，形容這是香港史上最大型、複雜的金融基建項目，要小心進行。她強調積金局不低估構建平台的複雜性，會聆聽及研究所有意見。

她說，平台建設分三階段，首階段是現在至2022年末，構建及測試平台；次階段2023至2024年分階段將強積金計劃遷移至平台；最後階段即最快2025年初，計劃遷移完成，平台可全面運作。今年1月底局方委任平台項目承辦商，平台公司3月成立，團隊日以繼夜工作，承辦商及局方同事已和14家受託人緊密聯繫，目前構建進度順利。

今年將推電子報表系統 提升監管

她又稱，轉換強積金計劃現一般需時兩至三周，涉及由兩個受託人各自處理的資料輸入、核實申請表，以及跟進漏報或錯誤資料等程序。日後，積金易平台於接受轉換計劃申請前，將自動核對計劃成員輸入的資料，以確保資料齊備兼準確無誤，預計屆時轉換計劃可約一周完成，節省約三分之二時間。今年底局方會推出電子報表系統，供受託人交核准計劃年報表，以便局方做分析，提升監管能力。