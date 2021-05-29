王興：未來會繼續無條件配合監管

內地監管部門近年不斷加大反壟斷執法，國家市場監管總局日前才對阿里巴巴（9988）有投資的社區團購商「十薈團」，提罰150萬元（人民幣‧下同）的頂格罰款，以及該平台江蘇區域須停業整頓3日。當局強調將繼續對社區團購市場競爭狀况保持高度關注，監管執法力度不放鬆。今年3月，美團旗下的社區團購業務「美團優選」亦涉及不正當價格行為而遭罰150萬元。

阿里有投資「十薈團」被罰150萬人幣

美團近年亦屢傳出虧待騎手的消息，甚至引來官媒關注。集團昨日也特別強調，將繼續傾聽公眾、商家和騎手等各方的聲音，已累計舉辦98場騎手懇談會，所收集到的騎手反饋建議已經完成改善或進入改善流程。首季亦推出特別為春節而設的福利與激勵，在7日假期內為外賣騎手提供的福利與激勵超過5億元。

美團同時指出，為降低騎手的工作風險，目前旗下所有騎手均已實現商業保險100%覆蓋，集團亦正在積極配合政府部門，探索平台靈活就業群體的職業傷害保障試行辦法，為騎手提供更完善的勞動權益保障。