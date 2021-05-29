美團新業務蝕逾80億 按年增5倍 社區團購續燒錢 料未來增4億用戶

明報記者 蔡穎霖

美團昨收市後放榜，總收入按年增加1.2倍至370.16億元，勝市場預期的356.74億元，但按季卻跌2.4%。因應去年疫情帶來的低基數效應，美團三大業務收入按年均倍升。當中以餐飲外賣分部扭虧為盈表現最好，經營溢利錄11.16億元。到店、酒店及旅遊分部的經營溢利亦大升3倍至27.48億元。

北水淨沽4.78億 美團股價跌2.4%

昨天北水淨沽4.78億元美團，拖累股價表現走弱，績前收跌2.4%至265.2元。美團至今未重返4月配股價273.8元，除因新業務虧損外，投資者亦憂慮集團監管成本增加，包括在外賣騎手的福利上（見另稿）。

美團早前揚言加大投放的新業務，今年首季勁蝕80.44億元，雖然優於此前券商預估的約85億元，但兩季合共蝕逾140億元。資料顯示，美團的新業務集中於電商零售、出行及餐飲供應鏈三大類，當中包括社區團購「美團優選」、提供出行服務的「美團打車」等。對於有指「美團優選」增長放緩，王興表示業務於上季增長速度理想，認為下沉市場極具潛力，集團冀把握機會進一步發展。他又認為，物流和倉儲設施對社區團購市場尤其重要，表示集團會致力提升快速配送能力。業績公告披露，社區電商業務「美團優選」在首季度已經擴展至逾2600個縣市，基本上完成全國覆蓋的目標。

上季美團交易用戶近5.7億

另王興表示，上季美團的交易用戶接近5.7億名，在過去兩個季度淨增1億名，認為「美團優選」有效幫助集團於低線城市的滲透。若單看今年首季，集團的新增用戶有一半均來自「美團優選」，認為業務有效接觸更廣闊消費者，預計未來數年有機會帶來3億至4億的新用戶，對該業務潛力有信心，長遠會堅定投入。美團早前調整外賣配送收費規則，集團首席財務官陳少暉指出，現時餐飲外賣平台收費將分「技術服務費」及「配送服務費」，新收費模式將推廣至所有城市，以助商家和消費者更好地理解美團提供服務和收費結構，同時優化餐飲外賣營運。