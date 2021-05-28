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移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆

【明報專訊】2018年移民澳洲的Annabelle表示，早於2014年與丈夫到當地旅行時已愛上澳洲，除了天氣怡人，亦覺得當地人非常親切，加上生活節奏較慢，都是令她移民的原因。她表示：「2014年時香港發生的政治事件令我們明白到香港社會及政治環境已今非昔比，相信港人將會逐漸失去人權與自由，因此我們在2015年決心移民澳洲。」

澳洲全職兼職福利相同

Annabelle原於香港醫院任職護士，抵達澳洲後，順理成章在當地公立醫院工作。由於當時未有GTI計劃，她以技術移民到當地定居。她指出，在香港工作經驗愈長，計算移民分數愈高，以護士而言，若工作3至5年可以加5分，5至8年可加10分。提及兩地工作環境，她指香港護士一般是全職受僱，澳洲則較有彈性，不少人會選擇兼職受僱，優勢是可以自由選擇工作日數；再者，無論以全職或兼職受僱，福利包括年假及病假相同。若從事兼職，公司會根據工作日數計算假期比例。

Annabelle又稱：「此外，在香港醫院工作，白天一名護士要照顧10至20名病人，晚上要照顧超過20名病人。相反，澳洲維多利亞州規定護士與病人比率為1比4至1比6。」現時她每天只需要負責照顧4名病人。另外，兩地護士工作性質亦不同，香港護士需要身兼多職，如協助病人預約覆診日期、出院救護車，又要核對病人藥物是否有更改、出院後藥物數量是否足夠；亦要為醫生掃描驗血報告等。 一旦病人情况突然轉差，需親自找醫生處理。

反之，澳洲護士只要「做好本分」，即照顧病人日常起居飲食即可，一般覆診預約、藥物檢查及抽血報告等文書處理，會由文員、藥劑師、醫生分擔。若病人情况轉差，澳洲護士可以致電由ICU護士及ICU醫生組成的醫療急救團隊協助。總括而言，於澳洲任職護士比香港輕鬆得多。現時Annabelle在當地任職兼職護士，稅前收入比香港全職護士高出約一成，由於以時薪計算，收入會浮動及多勞多得，至於入息稅佔整體工資約三分之一。

Annabelle與丈夫現居於墨爾本一個樓高2層、面積達1400方呎的排屋別墅，是2019年8月以約400萬港元買入，當時做八成按揭。她表示：「由於當時手上資金不多，但傾向購入保值能力較佳、距離市中心較近及樓齡較低的物業，因此移民約一年時間才選擇到符合條件的物業。澳洲樓價不似香港波動，可容許有意置業人士慢慢選擇。」

業主嚴查租客 宜一筆過交半年租

至於其他置業心得，她建議最好經過當地經紀並親身睇樓才考慮應否購入。若考慮租樓，澳洲會比香港嚴謹，大多數業主會檢查租客糧單、銀行存款，甚至致電僱主查詢。若想提高租屋成功機率，她建議可一次過繳交3至6個月租金。

在當地生活近4年，她指出，當地強調生活與工作平衡，雖然壓力比香港低，但當地人工作效率亦低，有意移民人士要提高個人容忍力，以及放慢生活步伐以融入當地文化。消費物價方面，她指二人家庭支出（包括衣食住行、管理費、差餉及保險等），每月平均約4000澳元（約24,053港元）。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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