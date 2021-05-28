移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆

澳洲全職兼職福利相同

Annabelle原於香港醫院任職護士，抵達澳洲後，順理成章在當地公立醫院工作。由於當時未有GTI計劃，她以技術移民到當地定居。她指出，在香港工作經驗愈長，計算移民分數愈高，以護士而言，若工作3至5年可以加5分，5至8年可加10分。提及兩地工作環境，她指香港護士一般是全職受僱，澳洲則較有彈性，不少人會選擇兼職受僱，優勢是可以自由選擇工作日數；再者，無論以全職或兼職受僱，福利包括年假及病假相同。若從事兼職，公司會根據工作日數計算假期比例。

Annabelle又稱：「此外，在香港醫院工作，白天一名護士要照顧10至20名病人，晚上要照顧超過20名病人。相反，澳洲維多利亞州規定護士與病人比率為1比4至1比6。」現時她每天只需要負責照顧4名病人。另外，兩地護士工作性質亦不同，香港護士需要身兼多職，如協助病人預約覆診日期、出院救護車，又要核對病人藥物是否有更改、出院後藥物數量是否足夠；亦要為醫生掃描驗血報告等。 一旦病人情况突然轉差，需親自找醫生處理。

反之，澳洲護士只要「做好本分」，即照顧病人日常起居飲食即可，一般覆診預約、藥物檢查及抽血報告等文書處理，會由文員、藥劑師、醫生分擔。若病人情况轉差，澳洲護士可以致電由ICU護士及ICU醫生組成的醫療急救團隊協助。總括而言，於澳洲任職護士比香港輕鬆得多。現時Annabelle在當地任職兼職護士，稅前收入比香港全職護士高出約一成，由於以時薪計算，收入會浮動及多勞多得，至於入息稅佔整體工資約三分之一。

Annabelle與丈夫現居於墨爾本一個樓高2層、面積達1400方呎的排屋別墅，是2019年8月以約400萬港元買入，當時做八成按揭。她表示：「由於當時手上資金不多，但傾向購入保值能力較佳、距離市中心較近及樓齡較低的物業，因此移民約一年時間才選擇到符合條件的物業。澳洲樓價不似香港波動，可容許有意置業人士慢慢選擇。」

業主嚴查租客 宜一筆過交半年租

至於其他置業心得，她建議最好經過當地經紀並親身睇樓才考慮應否購入。若考慮租樓，澳洲會比香港嚴謹，大多數業主會檢查租客糧單、銀行存款，甚至致電僱主查詢。若想提高租屋成功機率，她建議可一次過繳交3至6個月租金。

在當地生活近4年，她指出，當地強調生活與工作平衡，雖然壓力比香港低，但當地人工作效率亦低，有意移民人士要提高個人容忍力，以及放慢生活步伐以融入當地文化。消費物價方面，她指二人家庭支出（包括衣食住行、管理費、差餉及保險等），每月平均約4000澳元（約24,053港元）。

[黃清瑤 海外置業錦囊]