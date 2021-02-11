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申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權

【明報專訊】自去年《港區國安法》通過後，英國及加拿大隨即對港人放寬移民門檻，如英國推出BNO Visa及加拿大推出「救生艇計劃」等。澳洲早於2019年宣布推出澳洲全球人才計劃（Global Talent Independent Program， GTI），容許十大領域的專才移民到當地，當局更因應本港情况而優先處理港人申請個案，最快可於兩個月取得永居權。

「GTI計劃」主要對象為10種行業，分別是金融服務及電子科技、健康、教育、基礎設施及旅遊、能源相關專業、資源相關專業、農業食品及科技、循環經濟 、國防、先進製造及太空等。與昔日的移民簽證計劃相比，GTI計劃對申請人的年齡、英語水平及工作經驗均沒有要求，最快兩個月可取得永居權。

GTI申請流程簡單，只要填寫全球人才聯繫表，並向澳洲移民局表達移民的意向，就會收到唯一標識符 （Unique identifier），之後再提交簽證申請、進行體檢並添加生物識別信息，就可以等候簽證結果通知。

涵蓋10行業 年齡英語水平無要求

一般而言，申請人可自行向澳洲當局申請，毋須通過中介。主要申請人的申請費為4110澳元（約24,717港元），18歲以上人士副簽費為2055澳元（約12,358港元），18歲以下人士副簽費為1030澳元（約6194港元）。

與BNO Visa相比，GTI計劃的申請文件會較多。除身分證明文件外，亦要提交成就證明文件，如相關專業機構發出的文件、推薦信；工作能力證明文件如詳細說明對所從事的領域目前在澳洲發展情况；學歷證明文件及無犯罪紀錄證明等。GTI的好處是毋須高額投資及免除繁複的計分制，加上優先處理港人申請個案，在文件足夠的情况下，最快兩個月可取得永居權。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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