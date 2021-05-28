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經濟
2021年5月28日星期五
技術取勝
投資策略
柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
大行升目標價 小米漲逾3%
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
港4月出口增24% 遜市場預期
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
港華首4月售氣量按年升33%
汽車之家首季淨利潤增8%
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
盧楚仁：就業數據定美元生死
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
技術取勝：恒地38元料阻力較大
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
譚新強：下屆特首必須設KPI
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁
技術取勝：恒地38元料阻力較大
【明報專訊】ASMPT暫受制105元（圖）
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