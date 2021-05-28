拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升

耶倫：通脹調整後開支沒增加

隨着美國經濟活動逐步重啟，就業市場持續改善。美國上周首次申領失業救濟人數，按周減少3.8萬，總數降至40.6萬，是去年3月美國疫情惡化以來的新低。美國首季GDP修正值，按季折合成年率增長6.4%，與初值相同，略低於分析師預期。此外，耐用品訂單在3月按月升1.3％後，在4月出乎意料按月跌1.3％。不過若剔除運輸設備訂單下降6.7％的影響，上月耐用品訂單增長1％。

全球晶片短缺之際，晶片大廠輝達（Nvidia）上季遊戲收入按年增長1倍至27.6億美元。在截至5月2日的第一財季，整體收入按年增長84%至56.6億美元，超出分析師預期。輝達預計第二財季收入按年增長逾六成至64億美元，較分析師的預估高近10億美元，預示高增長的趨勢仍會持續。輝達股價午夜前微跌。《金融時報》引述消息人士稱，由於晶片持續短缺，特斯拉（Tesla）計劃提前支付晶片費用，以確保供應，並考慮收購一家晶片廠。雲端數據平台Snowflake上季虧損擴大，股價午夜前微跌。

（綜合報道）

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