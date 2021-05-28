經濟
國際金融

拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升

【明報專訊】《紐約時報》引述其取得的文件表示，美國總統拜登上任後提出的首份預算案，將建議2022財年的聯邦支出達到6萬億美元，至2031年的總支出更將增至8.2萬億美元。拜登的預算支出，將包括基礎設施升級，以及推展《美國就業計劃》和《美國家庭計劃》，以擴大社會安全網。美國財長耶倫昨敦促國會領袖同意進一步增加支出，稱經通脹調整，政府預算自2010年以來沒有實際增加。耶倫重申，近期通脹增長加快只屬暫時，財政部正密切注視通脹形勢，必要時有應對的工具。美股三大指數早段向上，道指升逾百點。

耶倫：通脹調整後開支沒增加

隨着美國經濟活動逐步重啟，就業市場持續改善。美國上周首次申領失業救濟人數，按周減少3.8萬，總數降至40.6萬，是去年3月美國疫情惡化以來的新低。美國首季GDP修正值，按季折合成年率增長6.4%，與初值相同，略低於分析師預期。此外，耐用品訂單在3月按月升1.3％後，在4月出乎意料按月跌1.3％。不過若剔除運輸設備訂單下降6.7％的影響，上月耐用品訂單增長1％。

全球晶片短缺之際，晶片大廠輝達（Nvidia）上季遊戲收入按年增長1倍至27.6億美元。在截至5月2日的第一財季，整體收入按年增長84%至56.6億美元，超出分析師預期。輝達預計第二財季收入按年增長逾六成至64億美元，較分析師的預估高近10億美元，預示高增長的趨勢仍會持續。輝達股價午夜前微跌。《金融時報》引述消息人士稱，由於晶片持續短缺，特斯拉（Tesla）計劃提前支付晶片費用，以確保供應，並考慮收購一家晶片廠。雲端數據平台Snowflake上季虧損擴大，股價午夜前微跌。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場
柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成
希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
大行升目標價 小米漲逾3%
大行升目標價 小米漲逾3%
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
港4月出口增24% 遜市場預期
港4月出口增24% 遜市場預期
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
港華首4月售氣量按年升33%
港華首4月售氣量按年升33%
汽車之家首季淨利潤增8%
汽車之家首季淨利潤增8%
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
盧楚仁：就業數據定美元生死
盧楚仁：就業數據定美元生死
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
技術取勝：恒地38元料阻力較大
技術取勝：恒地38元料阻力較大
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
譚新強：下屆特首必須設KPI
譚新強：下屆特首必須設KPI
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁