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亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房

【明報專訊】《商業內幕》引述知情人士稱，經營網上藥房業務的亞馬遜，正研究開設實體連鎖藥房，可能在波士頓、鳳凰城等地開設門店，又或在旗下全食超市（Whole Foods）的門店網絡設立藥房櫃位。消息稱，相關部署仍處於探索階段，若亞馬遜繼續推展該計劃，其連鎖藥房可能需要一年多的時間才能開業。

亞馬遜於2018年收購PillPack網上藥房，建立藥品物流配送基礎，至去年正式推出亞馬遜網上藥房業務。藥品的網上零售，開始影響到實體店的銷情。

分析：規模不足撼動市場

不過分析認為，亞馬遜在處方藥品行業的市佔率仍然較低，其力量不足以撼動市場。即使亞馬遜在旗下全食超市約500家門店設立藥房櫃位，其數目仍遠低於其他藥房連鎖店，例如CVS Health約有9900家門店，而Walgreens則有9000家。CVS Health早段股價微跌、Walgreens升約1%。

貝索斯卸任CEO前最後主持股東會

此外，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）周三最後一次以行政總裁身分主持股東大會，宣布將於7月5日卸任CEO，當天剛好是亞馬遜創立27周年紀念日。屆時他將轉任亞馬遜執行主席，參與新興項目的開發。AWS雲計算業務主管賈西（Andy Jassy）將接任行政總裁。賈西效力亞馬遜24載，2016年起主管AWS業務，是亞馬遜最賺錢的部門。貝索斯稱，亞馬遜未來會面臨很多挑戰，而賈西完全可勝任新職務。亞馬遜股價昨早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]

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