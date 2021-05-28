蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元

根據蘋果的招聘啟示，蘋果錢包、支付和商務（WPC）團隊正招募一名資深的業務開發經理。應徵者須具備新興支付解決方案的工作經驗，例如在數碼錢包、先買後付（BNPL）、快速支付或加密貨幣等領域，至少有5年的相關工作經驗，並應具備10年或以上的專業經驗，當中6年以上「在不同的金融服務機構從事市場或業務開發工作」。受聘者將協助蘋果建構合作伙伴框架及商業模式、篩選主要的合作伙伴，並將成為蘋果「替代支付」業務的主要談判代表，與各方協商合作協議，為蘋果錢包、支付和商務團隊推出新功能。

副總裁曾稱加密貨幣長遠具潛力

蘋果此前並沒有與加密貨幣相關的商業活動。蘋果支付（Apple Pay）副總裁貝利（Jennifer Bailey）曾在2019年表示，加密貨幣長遠具有潛力，不過蘋果當前仍專注於消費者主要使用的支付產品。蘋果牢牢控制其支付系統，尤其是其App Store應用商店。向蘋果興起反壟斷訴訟戰的遊戲商Epic Games指出，若不是App Store的限制，軟件開發者就可接受加密貨幣支付。有別於PayPal等已提供加密貨幣支付的選項，蘋果尚未宣布任何加密貨幣的部署。

Paypal允提加密貨幣至第3方平台

Paypal最新公布，計劃允許用戶將加密貨幣提取至第三方平台，暫未知此功能何時推出。目前蘋果iOS系統的Wallet數碼錢包軟件，允許用戶綁定銀行卡等。外界一直猜測蘋果會否允許其數碼錢包以加密貨幣做支付。加拿大皇家銀行資本市場分析師在2月的報告表示，蘋果在加密貨幣領域有很大的發展機會，使用戶買賣數碼資產變得更容易、更安全。《金融時報》表示，App Store已提供「加密貨幣交易所第一股」Coinbase的軟件，可支援Apple Wallet，儘管相關功能尚未完全啟動。Coinbase的網站表示，仍未支援Apple Pay，但希望盡快為iOS用戶帶來更快、更安全的加密貨幣支付方式。

與此同時，散戶愛股遊戲驛站（GME）也在招募工程師、設計師及遊戲玩家等，協助其開發基於以太坊的非同質化代幣（NFT）平台。消息帶動散戶抱團股飈升，GME周三升16%、AMC升19%，GME昨早段微跌，而AMC再漲17%，後者今年以來股價升了10倍。

美證交新主席暗示加強監管

「華爾街之狼」Carl Icahn亦表示，有意大舉進軍加密貨幣市場，可能向某種加密貨幣投資逾10億美元。他表示，正研究比特幣、以太幣和整體加密貨幣產業，從中尋找投資機會。不過美國證交會（SEC）新任主席蓋斯勒（Gary Gensler）出席眾院聽證會時稱，特殊目收購公司（SPAC）及加密貨幣，對監管政策及投資者保障構成嚴重問題，預示這兩大範疇將面臨更嚴格規管。他表示，有意為加密貨幣投資者，帶來紐交所或納斯達克交易所的交易者所享有的保障，預示將收緊加密貨幣交易所的規管。

（綜合報道）

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