經濟

彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成

【明報專訊】彭博社昨引述內媒《財新》旗下的「我聞」平台消息，指中國監管機構正調查內房中國恒大（3333）與盛京銀行（2066）兩者之間逾千億元人民幣（約157億美元）的交易，並指盛京持有大量恒大的債券。惟報道並無提及消息來源。中國恒大昨曾挫逾4.8%，收市仍跌2.48%，報12.58元，盛京則微升0.58%，收報6.92元。

明報記者 方楚茵

「鋤DEE會」多名成員持有盛京

報道指，調查涉及懷疑恒大透過向盛京發債換取資金，再將資金用於增持盛京股權。根據內地法規，投資者只可以自有資金投資於銀行。

盛京銀行除了與公司大股東恒大、集團主席許家印有關係外，亦與包括許家印本人在內、被戲稱為「鋤DEE會」的多名中港富豪淵源甚深。恒大於2016年2月底掃入盛京銀行約5.59%H股，涉資38.916億元；其後同年4月底再以近100.2億向盛京的5名內資股股東收購持股，持股量躍升至27.24%。

另一方面，有「重慶李嘉誠」之稱的中渝（1224）大股東張松橋亦於2016年及2017年多次增持盛京；另一友好、眾安在綫（6060）董事長歐亞平亦在2017年中開始掃入盛京股份。

甘比去年初減持盛京9000萬股

此後，盛京股份一直在「鋤DEE會」各路人物手上流動。在躍身成為盛京主要股東後，恒大曾在2016年以每股12元、總價69.3億元向「大劉」劉鑾雄旗下的華人置業（0127）出售部分股份。其後在2017年，華置又將股份轉讓予大劉太太陳凱韻（甘比）。

不過，盛京股價並不爭氣，雖然曾一度炒上12元水平，但近年一直低於招股價7.56元，令各大戶損手。甘比更在2020年初決定出售9000萬盛京H股，持股由8.42%降至4.57%，毋須再披露持股。而接貨者則相信為張松橋，他在同時買入9000萬盛京H股，持股由10.02%升至13.87%。

此外，盛京曾在2019年獲恒大等人輸血，包括以溢價向恒大配售22億內資股，涉資達150億元。盛京又同時向有「仙股大王」之稱的孫粗洪、 維他奶（00345）羅氏家族成員、股壇名人莊友堅太太羅琪茵，分別配發4億股H股，上述交易總共籌資超過200億元，令盛京的「鋤DEE會」股東名單再添猛人。而截至2020年底，恒大仍持有盛京權益36.4%（見表）。

相關字詞﹕歐亞平 羅琪茵 莊友堅 華置 甘比 大劉 鄭裕彤 新世界 中國恒大 盛京銀行

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