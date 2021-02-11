經濟

加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF

【明報專訊】華夏基金完成收購加拿大BMO環球資產管理在港發行的7隻交易所買賣基金（ETF），截至周二（25日）資產管理規模（AMU）合共43.5億元，收購後該行在港ETF的AUM將增至300億元。華夏基金業務拓展部副總裁麥榮發表示，加上該行原本的槓桿和反向產品，收購可令納指100產品更齊全，滿足長短線投資者帶來協同效應。

華夏：客群不同 收購可增交叉銷售機會

是次收購的ETF，AUM最大者分別為亞洲美元投資級別債券（3141）和納指100 ETF（3086），客戶多為機構投資者。

麥榮發表示，BMO和華夏的客群不盡相同，收購可增加交叉銷售機會，向客戶介紹其他華夏產品。况且，收購ETF較新發行程序簡單，而且已有客戶基礎，是較有效擴充客群的方法。

華夏基金產品及戰略部主管何蕊補充，該行一直較着重大中華產品，是次收購則有助推動發展環球產品的長線策略。

不少本港投資者都持有美股戶口，可直接在美股市場買賣ETF，麥榮發則表示，納指100 ETF可方便買賣港股的投資者，同時，美國收市後不時有消息影響股市，投資者可在亞洲時段捕捉波幅，不需等美股開市。該ETF的資產管理規模亦自年初的3億元，快速增長至最近的13億元。他又指今年納指因利率變化而相當波動，帶動市場納指反向ETF規模亦有所上升。

BMO的7隻ETF規模較小，已在去年9月傳出向華夏基金出售業務。除此以外，BMO本月亦向瑞士私人銀行嘉盛集團（J. Safra）出售香港和新加坡的私人銀行業務，而該行在港的互惠基金產品，亦因為基金規模較小而在今年3月10日中止。

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