經濟

世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈

【明報專訊】世界華文媒體（0685）（下稱世華）及旗下的萬華媒體（0426）（下稱萬華），昨日公布3月底止全年業績及第四季度業績。世華年度內錄得營業額近1.16億美元，按年跌51.6%，並且由盈轉虧，虧損130.3萬美元，每股派中期股息0.1美仙。第四季的營業額則為2962.5萬美元，按年跌22.97%，由虧轉盈，獲利220.8萬美元。

集團的馬來西亞出版及印刷業務在年度內稅前溢利按年跌73.4%至330.6萬美元；香港及台灣的業務受惠於成本節約及「保就業」計劃，稅前虧損128.7萬美元，按年大幅收窄。

北美洲業務則扭虧為盈，受惠於成本節省及加拿大政府的補助，稅前盈利有65.1萬美元。旅遊業務的稅前虧損則達342.7萬美元。年度內數碼營銷工作帶動集團的數碼平台營業額增長8.8%。

世華表示將致力為廣告客戶提供更具創意的數碼廣告解決方案，並預期旅遊分部可緩步復蘇，同時繼續審慎控制各業務單位的成本。集團亦宣布，梁秋明已辭任執行董事，另委任集團行政委員會成員黃康元及廖深仁，以及世華主席張翼卿的侄女兼明報集團董事張怡嘉為執行董事，全部於7月1日生效。

萬華虧損收窄至1725.5萬

萬華全年營業額按年跌34.48%至4594.3萬元；股東應佔虧損收窄至1725.5萬元，不派息。該集團仍然持有毛記葵涌（1716）4.4%股權作策略投資，公平值為732萬元，年內收取股息57.6萬元，並將定期檢討其投資策略以應對市况轉變。

相關字詞﹕張怡嘉 廖深仁 黃康元 萬華媒體 世界華文媒體

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