世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈

集團的馬來西亞出版及印刷業務在年度內稅前溢利按年跌73.4%至330.6萬美元；香港及台灣的業務受惠於成本節約及「保就業」計劃，稅前虧損128.7萬美元，按年大幅收窄。

北美洲業務則扭虧為盈，受惠於成本節省及加拿大政府的補助，稅前盈利有65.1萬美元。旅遊業務的稅前虧損則達342.7萬美元。年度內數碼營銷工作帶動集團的數碼平台營業額增長8.8%。

世華表示將致力為廣告客戶提供更具創意的數碼廣告解決方案，並預期旅遊分部可緩步復蘇，同時繼續審慎控制各業務單位的成本。集團亦宣布，梁秋明已辭任執行董事，另委任集團行政委員會成員黃康元及廖深仁，以及世華主席張翼卿的侄女兼明報集團董事張怡嘉為執行董事，全部於7月1日生效。

萬華虧損收窄至1725.5萬

萬華全年營業額按年跌34.48%至4594.3萬元；股東應佔虧損收窄至1725.5萬元，不派息。該集團仍然持有毛記葵涌（1716）4.4%股權作策略投資，公平值為732萬元，年內收取股息57.6萬元，並將定期檢討其投資策略以應對市况轉變。