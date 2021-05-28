外資流入 A股四連升恒指微跌52點

【明報專訊】近日外資流入A股增加，加上MSCI換馬因素，昨日經滬深股通北上的外資有146.28億元人民幣，4日共有473.4億元人民幣淨流入。代表A股龍頭股的滬深300指數連升4日，昨升0.33%至5338點，續見3月初以來高位，連升4日為近3個月以來最長升浪，上證綜指及深成指亦分別升0.43%和0.7%。
恒指昨日在前兩日累升750點後回吐，開市曾失守兩萬九，不過A股表現理想，後段收窄跌幅，收報29,113點，跌52點，連續3日守在100天線（28,896點）以上。國指收報10,848點，微跌0.07%。主板成交受MSCI指數換馬影響，增至2505億元。
港股通結束連續11日淨流入
港股通淨流出8.11億元，結束連續11日淨流入。阿里巴巴（9988）旗下餓了麼投放10億元人民幣作補貼支出，主要對手美團（3690）昨曾跌逾5%，收市跌2.79%，北水昨日淨沽出該股10.31億元。騰訊（0700）昨日仍有約2.7億元淨買入，惟股價跌2%，是拖低恒指的元兇。
第一上海首席策略師葉尚志表示，港股近日受A股帶動為主，有望再試新高，恒指只要守在28,600點以上，可維持穩中向好走勢。
他又認為，自五一長假後，A股的兩融餘額逐步上升，至周三增至1.7萬億元人民幣，市場期望在中共成立百年慶，會有股市維穩政策，另外人民幣升至3年新高，亦帶動外資加快流入A股。