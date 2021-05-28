外資流入 A股四連升恒指微跌52點

恒指昨日在前兩日累升750點後回吐，開市曾失守兩萬九，不過A股表現理想，後段收窄跌幅，收報29,113點，跌52點，連續3日守在100天線（28,896點）以上。國指收報10,848點，微跌0.07%。主板成交受MSCI指數換馬影響，增至2505億元。

港股通結束連續11日淨流入

港股通淨流出8.11億元，結束連續11日淨流入。阿里巴巴（9988）旗下餓了麼投放10億元人民幣作補貼支出，主要對手美團（3690）昨曾跌逾5%，收市跌2.79%，北水昨日淨沽出該股10.31億元。騰訊（0700）昨日仍有約2.7億元淨買入，惟股價跌2%，是拖低恒指的元兇。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股近日受A股帶動為主，有望再試新高，恒指只要守在28,600點以上，可維持穩中向好走勢。

他又認為，自五一長假後，A股的兩融餘額逐步上升，至周三增至1.7萬億元人民幣，市場期望在中共成立百年慶，會有股市維穩政策，另外人民幣升至3年新高，亦帶動外資加快流入A股。