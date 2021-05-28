大行升目標價 小米漲逾3%

花旗表示，小米首季績勝預期，隨着晶片短缺情况持續下，促銷減少，毛利率展望更具持續性，上調盈利預測，並將小米目標價由30元上調至35元。

瑞信給予「跑贏大市」評級

瑞信則表示，智能手機市佔率提升，特別中高端手機，於智能手機的全球銷售渠道正在擴展，晶片的庫存量達健康水平，令年每股收益提高3％，2022和2023年均可提高2％，給予「跑贏大市」評級，目標價由34.3元上調至35元。

高盛則表示，預料小米今年全年收入增長可達55％至769億元人民幣，毛利率大幅提高可達18.4％，以反映高端手機產品的銷售的帶動。高盛維持小米「買入評級」，目標價由30元上調至33元。

交銀國際表示，小米的產品結構升級及廣告驅動利潤率持續改善，預計小米的第二季手機出貨增速放緩，全年增速達34%。大和則預計，小米今年智能手機出貨量可實現1.98億部，但當手機短缺情况回覆正常，會出現更多的促銷活動，影響毛利率下跌2至3個百分點。大和表示，小米今年全線佈局線下門店，會增加營銷成本，但目前已在股價上反映。該行將小米的目標價由25元上調至28元。