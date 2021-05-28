經濟

聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響

【明報專訊】聯想集團（0992）昨日全年業績放榜，受惠疫情下大量市民需在家工作，帶動個人電腦等設備需求和銷售。聯想純利按年增77.14％至11.78億美元，勝市場預期，收入按年升近兩成至607.42億美元，創新高，為近9年來最大的升幅，派每股末期息0.24元，按年升11.63％，全年共派0.306元，按年增一成。聯想主席兼首席執行官楊元慶表示，個人電腦市場仍具增長潛力，並預期「晶片荒」仍持續至少一年，但集團有足夠庫存，料不影響業務增長。

聯想昨收報9.78元，全日微升1％。全年毛利按年升16.88％達97.68億美元，毛利率按年跌0.4個百分點至16.1％。全球出現「晶片荒」，原材料成本相繼上漲。楊元慶表示現時全球零部件短缺主要於晶片方面，預計情况仍持續12個月至18個月，不過他指晶片短缺不影響集團業務增長，有信心公司仍能跑贏大市及主要競爭對手。

全年派息0.306元 按年增一成

聯想集團執行首席營運官Gianfranco Lanci則稱，增加晶片產能至少要12個月至18個月，因此短期內市場根本無法解決晶片短缺問題，但集團一直透過尋找機會建立庫存，確保可向客戶交貨並維持廠房營運。Gianfranco Lanci又稱，相關情况引起的成本上漲情况，集團已作出調整，並有信心維持毛利率和利潤。楊元慶表示，目前市場對電腦設備的需求仍然強勁，特別於中國地區更有巨大增長空間，看好中國市場朝向「一人一電腦」的趨勢發展。至於印度疫情嚴峻，聯想亦於當地設有廠房。集團管理層表示，當地的廠房正在恢復和重新啟動，未見廠房受到太大影響，未來會繼續密切關注印度、巴西及墨西哥等地的疫情狀况。

個人電腦智能設備收入升22％

按業務劃分，聯想去年智能設備業務收入按年升20.34％至544.11億美元，當中個人電腦和智能設備業務收入達485億美元，按年升22％，稅前利潤率按年增長0.6個百分點至6.5％，創新高。聯想又表示，在家辦公的需求是推動輕薄筆記本電腦和平板電腦銷售增長主要因素，去年銷量分別按年升40%和1.27倍。數據中心業務集團收入按年升15.11％至63.31億美元，貢獻集團約一成收入，利潤率年比年提高了4.4個百分點。

明報記者 陳麗歡

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