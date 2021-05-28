經濟

希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成

【明報專訊】希慎（0014）周三（26日）舉行分析員會議後，美銀證券報告引述管理層稱，首季銅鑼灣商場租戶銷售按年增長30%，整體物業組合出租率維持穩定，已有四成今年到期的寫字樓及零售租戶重新出租或續租，寫字樓續租租金錄中單位數跌幅，零售則錄得14%至16%跌幅，合乎該行預期，相信零售租金已經觸底。

希慎昨收市報30.8元，跌0.97%。美銀報告指出，集團商場租戶當中，時裝類別按年升50%，鐘表珠寶更大升九成，高檔奢侈品牌繼續表現良好，超市銷售額只跌3%，勝香港整體表現。另外，集團提供的租金減免佔去年零售租金收入的20%至25%，降至今年首季的10%，但預計要較長時間才會在財務報表中反映。

美銀指估值吸引 重申「買入」評級

美銀又指出，希慎位於銅鑼灣的寫字樓租金輕微下跌並不奇怪，由於中環寫字樓租金較高峰期急跌三成，加上中環及港島東的供應上升，預計未來兩年租金仍面對溫和壓力。截至今年3月底，集團寫字樓出租率為94%，較去年底下跌1個百分點。該行認為希慎估值吸引，股息率為4.8厘，且現價較資產淨值折讓51%，重申「買入」評級，並將目標價上調3%至36元。

另外，匯豐證券亦上調希慎目標價至37元，認為其零售組合銷售表現較市場好，合乎該行預期。雖然租戶銷售仍需時回到疫情前的高峰，但零售租務已見低谷，今年將有改善，料下半年進入盈利復蘇周期，維持「買入」評級。

相關字詞﹕利園 希慎廣場 香港零售 匯豐證券 美銀 寫字樓 奢侈品

上 / 下一篇新聞

柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場
柏傲莊III首批折實均呎逼2萬 與去年10月II期呎價相若 1房折實675萬入場
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
大劉舊愛呂姵霖 1.4億連掃晉環4伙
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
碧海藍天複式3100萬 呎價2.6萬四小龍新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
官方樓指連升4個月 創21個月新高
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
迪生創建2.16億 租銀行中心舖6年
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
分析料再削歐洲分行 投資數碼業務
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
基金公會：收緊查冊難識別關連交易
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
聯想受惠宅經濟 全年多賺77％ 楊元慶：「晶片荒」料持續至少1年 集團不受影響
大行升目標價 小米漲逾3%
大行升目標價 小米漲逾3%
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
外資流入 A股四連升恒指微跌52點
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
世華去年蝕130萬美元 第4季虧轉盈
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
加國BMO退出港市場 華夏購7隻ETF
港4月出口增24% 遜市場預期
港4月出口增24% 遜市場預期
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
PrivEX擬7月推貸款二手交易平台
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
錢果豐退休 利蘊蓮接任恒生董事長
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
彭博：內地查恒大千億交易 涉借盛京資金增持股份 股價曾跌半成
港華首4月售氣量按年升33%
港華首4月售氣量按年升33%
汽車之家首季淨利潤增8%
汽車之家首季淨利潤增8%
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
蘋果擬聘加密貨幣人才 拓「替代支付合作」 比特幣升至4萬美元
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
亞馬遜研波士頓鳳凰城等地開實體藥房
拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升
拜登擬推6萬億美元預算案 道指揚升
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
張兆聰：1年新高股尋寶 特步候低吸
盧楚仁：就業數據定美元生死
盧楚仁：就業數據定美元生死
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
張宗永：沒傳統拍賣市場認證 NFT價值難比較
技術取勝：恒地38元料阻力較大
技術取勝：恒地38元料阻力較大
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
盧駿匡：恒指真突破 須先破區間頂續有資金承接
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
李嘉誠已打兩針：不疫樂乎阿彌陀佛
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
劉思明：人民幣資產受捧 炒風望持續
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
周顯：禁挖礦 其實反利加密貨幣
譚新強：下屆特首必須設KPI
譚新強：下屆特首必須設KPI
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
湯文亮：政府不應干預豪宅市場
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
申GTI移民澳洲 最快兩月得永居權
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
移民心得：護士與夫移民墨爾本 工作較輕鬆
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁
達爾文樓價年升15% 全澳洲最勁