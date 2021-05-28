希慎：首季銅鑼灣商場銷售升三成

希慎昨收市報30.8元，跌0.97%。美銀報告指出，集團商場租戶當中，時裝類別按年升50%，鐘表珠寶更大升九成，高檔奢侈品牌繼續表現良好，超市銷售額只跌3%，勝香港整體表現。另外，集團提供的租金減免佔去年零售租金收入的20%至25%，降至今年首季的10%，但預計要較長時間才會在財務報表中反映。

美銀指估值吸引 重申「買入」評級

美銀又指出，希慎位於銅鑼灣的寫字樓租金輕微下跌並不奇怪，由於中環寫字樓租金較高峰期急跌三成，加上中環及港島東的供應上升，預計未來兩年租金仍面對溫和壓力。截至今年3月底，集團寫字樓出租率為94%，較去年底下跌1個百分點。該行認為希慎估值吸引，股息率為4.8厘，且現價較資產淨值折讓51%，重申「買入」評級，並將目標價上調3%至36元。

另外，匯豐證券亦上調希慎目標價至37元，認為其零售組合銷售表現較市場好，合乎該行預期。雖然租戶銷售仍需時回到疫情前的高峰，但零售租務已見低谷，今年將有改善，料下半年進入盈利復蘇周期，維持「買入」評級。