經濟

基金公會：收緊查冊難識別關連交易

【明報專訊】財經事務及庫務局今年3月決定收緊公司查冊安排，未有諮詢公眾，並擬明年10月起分階段實施新政策。自國際商會、記協等團體表示反對後，香港投資基金公會亦提交反對。公會本月12日去信港府，反對收緊公司董事查冊，呼籲就事宜諮詢公眾。公會於信中指出，憂慮收緊措施將會影響本港的信息透明度，損害金融中心地位。公會指出，香港應跟隨國際最佳做法，如新加坡便提供董事的全部身分證號碼（ID）。公會表示，若港府不願提供董事ID，應考慮引入「董事身分識別碼（DIN）」。

指損港金融中心地位

公會認為，公司註冊處提供的資料可說是「最權威、最全面的身分識別資料」。公會指出，遮蓋董事的身分信息、住址後，基金識別關連交易的難度將會上升，將難以釐清公司的股權架構。公會指出，在本港，關連董事、關聯交易已是十分常見，再加上第二上市制度豁免部分關聯交易的限制，憂收緊查冊後，本港商業資料透明度將進一步下降。另外，公會亦指董事的住宅地址能有效找出董事之間的關係。

基金盡職調查或遇阻

公會表示，基金經理在進行「認識你的客戶」（KYC）及盡職調查的過程中，亦將會受到資料缺失的困擾。信中指現時基金經理幫客戶開戶、審閱客戶過程，均涉及利用公司註冊處查閱公司的年度收入表格，並查閱客戶的姓名及住址等。此外，公會指出，基金經理亦需要滿足海外監管要求。公會引述部分會員意見指出，收緊查冊不僅影響合規工作，亦有可能不符合國際反洗錢組織、金融行動特別工作組（FATF）的建議。

公會續稱，港人重名情况常見，即使如政府所言，遮蓋資料導致的信息誤差很微小，也意味着查冊者不能再「完全確認」人士身分，情况十分不理想。早前，財庫局長許正宇曾稱，測試過58.8萬香港董事資料，僅有8組人士無法識別，因此對辨認身分無影響。惟事後獨立股評人David Webb實測發現，僅測試一人名便有8組人士無法辨別，料全港至少有上千重名、重資料董事。

相關字詞﹕許正宇 查冊

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