京東物流暗盤最多升三成 每手帳面賺1200元

京東物流昨日公布配售結果，公開發售超購714倍，約凍資5650億元，共獲約136萬人認購，一手中籤率低至8%，認購300手才穩中一手。

本次認購額超500萬元的乙組大戶共計多達2.7萬名，其中有58人認購「頂頭槌飛」。每張飛認購913.74萬股，涉及4億元，每人獲分配150手。近期券商紛紛「鬥低息」，京東物流孖息低至1.5厘。假設大戶借盡九成孖展、計6日息，期內孖展息須付8.9萬元。按昨日輝立暗盤價計，每名大戶帳賺約12.3萬元，計入孖展成本，淨賺約3.4萬元。以此計算，今日京東物流升14.7%，大戶便可打和。

商湯科技傳年底來港掛牌

另外，路透旗下IFR引消息報道，人工智能（AI）「獨角獸」商湯科技今年年底前將可來港掛牌，但同時對上海科創板掛牌持開放態度，現時未知會否兩地同步上市。翻查資料，今年1月有指商湯新一輪融資估值達120億美元（約為936億港元）。

明報記者

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