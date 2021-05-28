鄧成波家族擬沽39物業 總叫價逾41億

發言人：整合清單供市場參考

據本報獲得清單，待售物業中以油麻地寶翠大廈售價最高，連同地舖及1、2樓部分，標價合共6.76億元，其餘標價較高物業包括旺角簡悅酒店連地舖，標價1.7億元；新蒲崗華懋工業大廈標價1.2億元；銅鑼灣麥當奴大廈地庫連地舖，標價2.2億元；以及灣仔煥然樓，標價3.9億元。

陞域集團發言人稱，鑑於近期市場對集團出售資產多有揣測，且流傳數個物業放售清單，造成資訊混亂，集團特此整合過往曾有投資者接洽的物業清單以供市場參考。集團又稱，一直專注物業投資及管理業務，買賣資產屬正常操作，會繼續因應市場機遇沽出非核心項目，同時，積極物色本港具潛力的投資項目，以優化投資組合。

旗下長洲全幢售1800萬 9年賺七成

此外，市場消息指出，波叔旗下長洲冰廠路6號全幢，樓面約1.1萬方呎，已獲投資者以1800萬元承接，呎價僅1636元，平絕工商物業。物業樓高2層，地盤面積約7500方呎，作商舖及儲物室用途。據悉，鄧成波家族2012年以1060萬元購入，持貨9年，帳面獲利約740萬元或近七成。

中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，灣仔軒尼詩道107號地下，面積約900方呎，獲現租客米線店以月租約12萬元續租，平均呎租約133元，租期3年。據悉，米線店已承租該舖逾10年，是次續租較對上一次續租8萬元，3年來增加4萬元或50%。土地註冊處資料顯示，商舖由盛滙商舖業金創辦人李根興持有，今年3月他以5080萬元購入，即現可享租金回報2.8厘。