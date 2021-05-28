經濟

匯控退出美零售銀行業務 專注服務高淨值客戶 尤其海外華人

【明報專訊】匯控（0005）在美國近40年的努力來到轉捩點，集團昨宣布撤出大眾零售銀行業務，全美148間分行中，90間售予同業，其餘大部分亦會逐步關閉，另保留小部分實體網絡轉為最多25間財富管理中心，未來專注發展環球銀行及財富管理服務，服務高淨值的客戶。集團指出，重新制定的美國發展策略將有助更有效去滿足客戶各方面的環球理財需要，尤其是愈來愈多居住在美國的亞洲客戶，包括海外華人及印度人士。

明報記者 胡學能

匯控行政總裁祈耀年解釋，所放售的美國當地大眾市場零售銀行業務是好業務，惟匯豐欠缺規模以競爭。他強調匯豐會繼續在美國存在，這將是該行國際網絡的關鍵，以及集團增長計劃的一個重要貢獻者。

售東西岸共90間分行

匯控指出，Citizens Bank將收購匯豐於東岸的80間分行、約80萬名客戶，涉及92億美元存款及22億美元未償貸款；Cathay Bank將收購匯豐於西岸的10間分行、約5萬名客戶，涉及10億美元存款及8億美元未償貸款。小部分實體網絡會調整成最多25間國際財富中心，服務30萬名高淨值的核心國際客戶。

匯豐稱，美國財富及個人銀行於今年3月底，擁有客戶貸款及墊款238億美元、客戶帳戶478億美元、風險加權資產157億美元；「出售資產」分別佔上述結餘約13%、21%和11%。交易不預期會引起重大盈利或虧損，亦不預期對集團的普通股權一級資本比率產生重大影響。

今次出售業務後，匯豐美國專注服務移居了當地的亞洲高端客。匯豐財富管理及個人銀行業務亞太區主管欣格雷表示，重新制定的美國發展策略將有助集團更有效滿足客戶各方面的環球理財需要，包括國際教育、海外置業、資產配置、海外工作、移居及業務拓展等；同時，可協助愈來愈多居住在美國的亞洲客戶，尤其海外華人及印度人士，把握其原居地及亞洲的機遇。

金融海嘯後美業務連蝕多年

回顧匯豐美國業務的發展可追溯至十九世紀，匯豐1875年在三藩市開設其首間美國分行，1980年收購美國海豐銀行（Marine Midland）控股權，擴大美洲的發展。匯控於2003年收購被視為美國的消費金融巨無霸的Household International，然而2008年金融海嘯爆發，匯控美國業務產生龐大壞帳，連年虧損（見圖）。近年雖略有起色，但集團為專注發展大中華區，早明言會出售盈利能力較差的地區業務。目前，匯控亦計劃出售法國零售銀行業務。

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